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Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không cấm xe xăng bằng biện pháp hành chính

Thứ Năm, 21:17, 24/09/2026
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VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định không cấm xe xăng bằng biện pháp hành chính, mà dùng các biện pháp kinh tế để khuyến khích chuyển đổi sang xe điện.

Chiều 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM số 6 tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hoà Hưng và Vườn Lài (thuộc Quận 6, Quận 10 cũ).

Tổ đại biểu số 6 gồm ông Trần Lưu Quang (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM), ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

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Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Duy Phương)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Thị Ngọc Hương, phường Diên Hồng (thuộc Quận 10 cũ) phản ánh tình trạng kẹt xe có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây tại nhiều khu vực. Ngoài ra, vấn đề chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng liên quan đến đời sống người dân, nhất là người có thu nhập thấp. 

Cử tri Hương mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để triển khai một cách hài hòa, phù hợp tình hình thực tế để tạo đồng thuận trong xã hội.

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Cử tri kiến nghị các vấn đề dân sinh tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Duy Phương)

Cử tri Trần Hồng Quang, phường Vườn Lài (thuộc Quận 10 cũ) phản ánh tình trạng vẫn còn nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi mua sách giáo khoa. Cử tri đề nghị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh quy trình in ấn, phát hành và phân phối sách giáo khoa, không để tái diễn tình trạng thiếu sách.

Trả lời cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết ngay tại buổi tiếp xúc, ông đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin lại về tình hình sách giáo khoa. Theo đó, hiện còn thiếu 8.286 cuốn (chiếm 0,04%) tổng số sách, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và sách Lịch sử - Địa lý ở một số khối lớp.

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Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Duy Phương)

Các cuốn sách này đang được in ấn hoặc trong quá trình giao hàng. Dự kiến trong tuần sau, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường. Thông tin thêm với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết Thủ tướng đã đưa ra 2 yêu cầu: bộ sách chuẩn phải bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời cần đa dạng hóa đơn vị biên soạn sách giáo khoa.

Với định hướng này, ông Trần Lưu Quang cho biết, từ năm sau thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai chính sách cho mượn sách với gia đình khó khăn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đồng tình vấn đề kẹt xe ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Giải pháp là sử dụng phương tiện công cộng thay phương tiện cá nhân, phát triển tàu điện kết nối các khu vực trong thành phố; đồng thời, cần nâng cao văn hoá giao thông của người dân.

Liên quan vấn đề chuyển đổi xe xăng sang xe điện, ông Trần Lưu Quang cho biết không cấm xe xăng. Thay vào đó, địa phương đang tính toán và áp dụng các chính sách tài chính, kinh tế.

"Ví dụ xe xăng đi tới một số khu vực sẽ phải trả phí. Mai mốt có camera thông minh, có tem dán áp dụng công nghệ giống đi xe hơi trên cao tốc tính tiền trừ vào tài khoản. Chúng tôi khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện bằng sự hỗ trợ của Nhà nước. Không cấm đoán bằng biện pháp hành chính, nhưng cũng mong bà con ủng hộ", ông Quang chia sẻ.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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