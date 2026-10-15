Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Đổi mới sáng tạo không phải là sức ép mà là sứ mệnh

Đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, CiNEC (thuộc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau) dù còn non trẻ nhưng đã tiếp nhận hơn 130 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; bước đầu hình thành môi trường gắn kết giữa quản lý nhà nước, các viện, trường, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, CiNEC đã chủ động mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế như: trao đổi với Đại học Arizona (Mỹ) về nghiên cứu vi-rút gây bệnh trên tôm, hướng đến phát triển nguồn tôm giống kháng bệnh; phối hợp với Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về định hướng xây dựng cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định thủy sản.

Trung tâm cũng kết nối với đoàn công tác Israel về mô hình nuôi tôm không xả thải, lĩnh vực năng lượng và mở rộng hợp tác khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình vận hành của đơn vị còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, cơ chế vận hành và không gian làm việc.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá đổi mới sáng tạo là lĩnh vực khó và chịu nhiều sức ép. Hoạt động của CiNEC không thể áp đặt tư duy quản lý rập khuôn mà cần tiếp cận linh hoạt, chấp nhận tính thử nghiệm, trong đó ưu tiên nguồn lực cho thế mạnh địa phương như: công nghệ nuôi trồng thủy sản, chất lượng con giống, kiểm định thủy sản, năng lượng, logistics và kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng đánh giá cao tầm quan trọng của khoa học công nghệ, và cho biết đó không phải là sức ép mà là sứ mệnh. Đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho những cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Cà Mau phải sớm ổn định tổ chức, có những sản phẩm thực chất.

Ông Hải yêu cầu, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động 90 ngày giúp CiNEC ổn định hoạt động. Đồng thời, giao Sở KH&CN phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế thu hút nhân tài và hoàn thiện phương án vận hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.