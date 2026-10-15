Cà Mau khởi động chiến dịch 14.000 tỷ đồng, nâng chất giao thông nông thôn

Đây là chiến dịch quy mô, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau, tạo đột phá chiến lược về hạ tầng vùng nông thôn.

Nghị quyết số 16, đặt mục tiêu xây dựng hơn 4.080 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8.470km cùng hệ thống cầu theo đường, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (áo xanh) dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công của xã Khánh An.

Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100% tuyến đường xã, liên xã đạt chuẩn kỹ thuật; nâng cấp mạng lưới giao thông bê-tông kiên cố kết nối đến 100% khóm, ấp. Qua đó, xóa bỏ điểm nghẽn lưu thông, giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy thương mại nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để tạo khí thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã phân công các đồng chí trực tiếp bám sát từng địa bàn cơ sở. Các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Cà Mau đã xuống 19 xã chỉ đạo và động viên lực lượng thi công.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng chưc năng cùng người dân và nhà thầu đã tiến hành làm đường.

Phát biểu tại điểm cầu tuyến lộ Kênh Giữa (ấp 3, xã Khánh An), ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết giao thông nông thôn là mạch máu mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đồng thời là thước đo lòng dân và niềm tin của Nhân dân. Việc ra quân là sự bắt đầu cho tư duy hành động quyết liệt, lấy sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm phục vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quá trình thi công bảo đảm tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Phường Tân Thanh cũng đã tổ chức lễ ra quân, phát động làm đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, đề cao vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; các địa phương cần làm tốt công tác dân vận để người dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công và tham gia giám sát chất lượng công trình.

Ngay sau lễ phát động, tại 19 xã, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo nhân dân đã ra quân làm đường, quyết tâm đưa Nghị quyết 16-NQ/TU đi vào cuộc sống một cách thực chất.