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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Thanh niên cần tiên phong đổi mới sáng tạo

Thứ Tư, 21:29, 14/10/2026
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VOV.VN - Ngày 14/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên Cà Mau trong việc phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Tại hội nghị, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, thanh niên tỉnh Cà Mau đã đặt nhiều câu hỏi, đề xuất ý kiến liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trách nhiệm của tuổi trẻ.

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Đại diện thanh niên tỉnh Cà Mau phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung thanh niên quan tâm như phát triển nông nghiệp, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Phát biểu kết luận, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách thanh niên và xử lý kiến nghị sau đối thoại; theo dõi đến cùng, không để kiến nghị của thanh niên bị bỏ quên hoặc chuyển vòng trách nhiệm.

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Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, các đơn vị liên quan tạo điều kiện để thanh niên nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ; gắn chính sách hỗ trợ với khả năng lập thân, lập nghiệp bền vững; phát huy thanh niên thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý, thanh niên phải là những người dấn thân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đi đầu trong tiếp cận và sáng tạo cái mới, đúng tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm".

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Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở NN-MT Cà Mau trả lời vấn đề thanh niên đặt ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân là thanh niên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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