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Cà Mau đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp đường vành đai 2 và đường về U Minh

Thứ Tư, 21:37, 14/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt, Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Quốc lộ 63 - Vành đai 2 - Võ Văn Kiệt - ĐT984 - U Minh với tổng mức đầu tư hơn 1.867 tỷ đồng.

Tuyến đường về U Minh (Cà Mau) có tổng chiều dài hơn 42 km, kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, III do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa bàn phường An Xuyên cùng các xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Lâm và Nguyễn Phích. 

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Đoạn đường hiện hữu từ vòng xoay Nguyễn Trãi nối ra đường Ngô Quyền đang bị xuống cấp.

Theo quyết định phê duyệt, tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến khoảng 42,3km, chia làm 4 đoạn thi công trọng điểm. Cụ thể: 

Đoạn 1 (đường Vành đai 2) dài khoảng 3,67 km, điểm đầu tại vòng xoay Nguyễn Trãi, điểm cuối tại nút giao Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính khu vực, vận tốc 60km/h, nền đường rộng 40m. Điểm nhấn của đoạn này là cầu Lưu Bồng được xây mới hoàn toàn. 

Đoạn 2 (đường Võ Văn Kiệt đến ĐT984) dài khoảng 12,83km, kết nối từ Vành đai 2 đến đường ĐT984.

Đoạn 3 (đường ĐT984) dài khoảng 23,9 km, kéo dài từ đường ĐT985C đến cầu kênh Lộ Xe.

Đoạn 4 (tuyến nhánh) dài khoảng 1,9km, kết nối các trục đường Trịnh Minh Hưởng, Huỳnh Quảng và Đỗ Thừa Tự theo tiêu chuẩn đường đô thị phân khu vực. 

Bên cạnh phần đường và cầu, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải riêng biệt, kè bê tông bảo vệ nền đường, cây xanh dải phân cách - vỉa hè cùng hệ thống chiếu sáng công cộng và an toàn giao thông hiện đại. 

ca mau dau tu hon 1.800 ty dong nang cap duong vanh dai 2 va duong ve u minh hinh anh 2
Người dân Cà Mau đã nhiều lần phản ánh thực trạng đường Vành Đai 2.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.867,98 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.390,8 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 239,6 tỷ đồng (sử dụng khoảng 99,93 ha đất); phần còn lại là chi phí dự phòng, quản lý, tư vấn và chi phí khác. 

Nguồn vốn thực hiện được cân đối từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Cà Mau trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. 

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc khảo sát, tính toán giải pháp kỹ thuật chi tiết và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, chính quyền địa phương các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý hiện trạng đất đai, tránh phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

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Ứng dụng công nghệ đưa thịt cua Cà Mau vươn xa

VOV.VN - Từ lợi thế có vùng nguyên liệu cua Cà Mau tại chỗ nổi tiếng gần xa, HTX Tài Thịnh Phát (xã Tam Giang) đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng máy móc và công nghệ hiện đại để nâng tầm giá trị thịt cua sinh thái.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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