Ngày 30/3 HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, ông Phạm Văn Thiều tiếp tục đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau. Ông Thiều, sinh ngày 24/4/1970 tại xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học và Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Ông Phạm Văn Thiều đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) và tỉnh Cà Mau hiện nay. Giai đoạn 1992 – 2010: ông khởi đầu công tác từ cán bộ cấp xã tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), ông chuyển tiếp qua các vai trò lãnh đạo Đoàn thanh niên huyện, Bí thư Đảng ủy xã và Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi.

Giai đoạn 2010 – 2018: Ông giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi trước khi được điều động làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Giai đoạn 2018 – 2025: Ông đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Từ tháng 7/2025 đến nay: ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Văn Thiều đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất không chỉ là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn là cột mốc khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Hệ thống chính trị cần phải vận hành với tư duy, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất để đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Ông Hải cho biết, trọng tâm của kỳ họp lần này là công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đặc biệt là những người "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" để đảm bảo hiệu quả quản trị trong suốt nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại kỳ họp

Bên cạnh công tác cán bộ, hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào đổi mới căn bản, toàn diện. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xem là đòn bẩy để nâng cao hiệu lực điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải đảm bảo tính khả thi, sát thực tế và phù hợp với nguyện vọng của người dân. Đồng thời, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử phải được tăng cường, "giám sát phải đi đến cùng vấn đề" để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Các đại biểu cần giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc từ đời sống xã hội.

