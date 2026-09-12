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Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

Thứ Bảy, 15:55, 12/09/2026
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VOV.VN - Bộ Công an vừa phối hợp với tổ chức AI Singapore phát động Cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 – Build Together tại tòa nhà Vidacity (Singapore).

Chương trình là hoạt động nhằm mở rộng phạm vi kết nối quốc tế của Cuộc thi Data for Life, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

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Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

Data for Life là cuộc thi do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức, hướng tới tìm kiếm, phát hiện và thúc đẩy các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng dữ liệu để giải quyết những bài toán thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 với chủ đề “Build Together – Chung tay kiến tạo”, nhấn mạnh tinh thần hợp tác, cùng xây dựng và cùng phát triển các sáng kiến có giá trị thực tiễn; đồng thời mở rộng kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu về Data for Life, thể lệ Cuộc thi và những kết quả nổi bật qua các mùa tổ chức. Đại diện Ban Tổ chức cũng giới thiệu định hướng triển khai Data for Life năm 2026, trong đó chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thu hút các nhóm nghiên cứu, sinh viên, startup và doanh nghiệp công nghệ tại Singapore và các quốc gia ASEAN tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp.

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Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu, startup, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ tại Singapore.

Phát biểu tại Lễ phát động, đại diện AI Singapore chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Với hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển AI năng động của Singapore cùng nhu cầu ứng dụng dữ liệu, công nghệ ngày càng lớn tại Việt Nam, hai bên có nhiều dư địa để kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, từng bước đưa các sáng kiến công nghệ từ nghiên cứu tới thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn.

Lễ phát động tại Singapore không chỉ góp phần giới thiệu Data for Life 2026 tới cộng đồng công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành các mạng lưới hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore, qua đó tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn bằng dữ liệu và công nghệ giải quyết các vấn đề chung của khu vực Asean và thúc đẩy cộng đồng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong khu vực

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu, startup, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ tại Singapore, cùng chung tay xây dựng những giải pháp thiết thực, có khả năng triển khai và nhân rộng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Trọng Phú/VOV.VN
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