Ông Nguyễn Duy Ngọc làm việc với cơ quan định danh số UIDAI của Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý hệ thống định danh số quốc gia Aadhaar của Ấn Độ (UIDAI).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UIDAI đã giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng, vận hành và mở rộng hệ thống định danh quốc gia Aadhaar. Hệ thống này hiện đã cấp số định danh 12 chữ số cho hơn 1,4 tỷ người dân, đồng thời hỗ trợ hàng tỷ giao dịch xác thực điện tử, sinh trắc học và cung cấp nền tảng kết nối cho nhiều dịch vụ công, tài chính, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Đại diện UIDAI cho biết, điểm cốt lõi của mô hình Aadhaar không chỉ là xây dựng một ứng dụng phục vụ người dân mà là phát triển một hạ tầng định danh số nền tảng quốc gia, cho phép các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ số thống nhất, an toàn và chi phí thấp.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc xây dựng hạ tầng số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là cách tiếp cận lấy nền tảng dùng chung làm trung tâm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp dịch vụ số quy mô lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan đến quản lý định danh số, xác thực điện tử, sinh trắc học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh nghiệm triển khai dịch vụ số quốc gia trên quy mô lớn. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và chính sách trong thời gian tới.