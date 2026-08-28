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Bộ Chính trị: Đến 2030, du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ Sáu, 11:46, 28/08/2026
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VOV.VN - Bộ Chính trị định hướng, đến 2045, du lịch Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp từ 14 - 15% GDP, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo Bộ Chính trị, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Đôi bờ sông Hoài, Hội An thu hút khách du lịch

Mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Về mục tiêu chi tiết, đến 2030, du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD.

Phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Đến 2045, du lịch Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp từ 14 - 15% GDP, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc; phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá về mô hình du lịch mới

Về giải pháp, Bộ Chính trị lưu ý đổi mới tư duy phát triển du lịch từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên đơn thuần sang chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao gắn với các sản phẩm giàu sáng tạo, trải nghiệm đặc sắc. 

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá về mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế về hoàn thuế giá trị gia tăng tại các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch lớn và các điểm mua sắm đủ điều kiện nhằm phát triển du lịch mua sắm, gia tăng chi tiêu của khách du lịch.

Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thủ tục, thuế, phí, mặt bằng, kinh doanh đối với các dự án du lịch chất lượng cao gắn với chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện, thể thao, trung tâm mua sắm và giải trí ban đêm tại các khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục nghiên cứu chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh của khách du lịch; mở rộng miễn thị thực song phương, có chính sách thị thực ưu đãi với phân khúc khách có khả năng đóng góp cao cho phát triển du lịch...

Đặc biệt Bộ Chính trị gợi mở nghiên cứu cơ chế thí điểm có kiểm soát để thu hút khách lưu trú dài ngày, người làm việc từ xa và nguồn vốn quốc tế vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Nghị quyết nêu về thí điểm những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển trong trường hợp chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc cần áp dụng khác với quy định hiện hành, kèm theo cơ chế kiểm soát, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm...

Về giải pháp phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, Bộ Chính trị định hướng phát triển trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế. 

Cùng với đó là các trung tâm du lịch đa dịch vụ du lịch - mua sắm - ẩm thực - giải trí đặc sắc, có sức hấp dẫn cao, hoạt động cả ngày và đêm (tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hoà nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn).

Bộ Chính trị gợi mở hình thành trung tâm, phát triển thị trường mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet) chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không, cảng biển và các điểm mua sắm đủ điều kiện.

Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại, sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt trong lữ hành quốc tế...

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Xu hướng du lịch dịp 2/9 năm nay có gì đáng chú ý?

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Chuyển đổi mô hình du lịch: Làm gì để du khách “mở hầu bao”?

VOV.VN - Ngành du lịch Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng: từ phát triển theo chiều rộng, chạy theo số lượng khách đơn thuần, sang phát triển theo chiều sâu - lấy chất lượng, hiệu quả kinh tế, tính xanh, thông minh, bản sắc văn hóa và mức chi tiêu bình quân của du khách làm thước đo cốt lõi.

PV/VOV.VN
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