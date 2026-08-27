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Du lịch khởi sắc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ Năm, 06:01, 27/08/2026
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VOV.VN - Dịp lễ Quốc khánh năm nay với kỳ nghỉ dài ngày là cơ hội lý tưởng để người Việt lên kế hoạch du lịch. Số liệu từ doanh nghiệp và các nền tảng trực tuyến cho thấy xu hướng lựa chọn hành trình cá nhân hóa, chú trọng điểm đến biển đảo trong nước và các tour nước ngoài chặng ngắn.

Nhiều tour đã kín chỗ

Kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam lên kế hoạch du lịch trong nước và nước ngoài. Dữ liệu từ nền tảng Trip.com cho thấy, tổng lượng đặt vé máy bay tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng lượng đặt phòng khách sạn đạt mức tăng trưởng 106%, cho thấy nhu cầu du lịch tăng mạnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành lớn, thị trường du lịch có sức mua ổn định và phản ánh một số xu hướng mới. Du khách ngày càng ưu tiên những hành trình linh hoạt, có sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm địa phương. Bên cạnh việc cân đối ngân sách, du khách quan tâm đến chất lượng dịch vụ và mong muốn mỗi chuyến đi mang lại những giá trị trọn vẹn hơn.

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Đà Nẵng là một trong những điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 2/9 năm nay

Ông Bùi Thanh Tú - đại diện BestPrice Travel cho biết, đơn vị ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình của các sản phẩm du lịch dịp lễ 2/9 đạt khoảng 80 - 85%. Một số lịch khởi hành có giờ bay đẹp hoặc giá tốt đã kín chỗ, trong khi các sản phẩm sử dụng đường bộ hoặc khởi hành lệch ngày vẫn còn khả năng tiếp nhận khách.

"Thị trường du lịch dịp 2/9 năm nay tương đối tích cực. Khách có xu hướng lựa chọn các hành trình từ 3 - 5 ngày, ưu tiên điểm đến gần, lịch trình vừa phải và tổng chi phí hợp lý. Các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn và khách trung niên là những nhóm đặt dịch vụ nhiều nhất. Ở thị trường trong nước, những điểm đến được quan tâm nhiều gồm Đà Nẵng - Hội An, Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Hạ Long và Sa Pa. Bên cạnh tour trọn gói, khách cũng tìm kiếm nhiều các combo vé máy bay - khách sạn, khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình và hành trình tự do có bổ sung dịch vụ tham quan", ông Bùi Thanh Tú nhận định.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ Thông tin của BenThanh Tourist cho biết, lượng khách quan tâm tìm hiểu và đặt tour không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2025, sức mua tương đối ổn định. Hiện nay, công ty đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch kinh doanh dịp lễ 2/9.

"Tour trọn gói vẫn là lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm khách hàng nhờ sự thuận tiện, tối ưu thời gian và đảm bảo tính đồng bộ trong dịch vụ, đặc biệt với khách gia đình, khách đoàn hoặc khách hàng mong muốn một hành trình được chuẩn bị trọn vẹn. Bên cạnh đó, xu hướng khách hàng chủ động lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ như vé máy bay, lưu trú hoặc các hoạt động trải nghiệm đang có sự gia tăng đáng kể. Hình thức này giúp khách linh hoạt hơn trong việc xây dựng lịch trình, đồng thời kiểm soát chi phí theo nhu cầu và ngân sách cá nhân", bà Trần Phương Linh chia sẻ.

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Các điểm đến ven biển được nhiều du khách quan tâm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Du khách Việt ưu tiên hành trình ngắn và linh hoạt

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy xu hướng tìm kiếm du lịch biển đảo và thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 của du khách Việt. Về du lịch trong nước, các điểm đến ven biển miền Trung và Tây Nguyên khẳng định sức hút lớn nhất thông qua dữ liệu tìm kiếm.

Trên nền tảng Agoda và Booking.com, các điểm đến biển đảo chiếm đa số trong top 10 địa danh được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 2/9 năm nay. Dữ liệu từ nền tảng Booking.com chỉ ra có 57% du khách Việt lên kế hoạch cho một chuyến du lịch biển và 46% có mong muốn tìm về với thiên nhiên núi rừng.

Trên cả 2 nền tảng này, thành phố biển Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến nội địa được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất. Bên cạnh đó, các địa điểm nổi tiếng khác như Nha Trang, Hội An, Vũng Tàu, Phú Quốc, Huế cùng các vùng biển Quy Nhơn, Phan Thiết hay vịnh Hạ Long cũng nhận được lượng tìm kiếm lớn từ du khách Việt.

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Đà Lạt thu hút du khách nhờ điều kiện thời tiết ôn hòa và không gian thiên nhiên yên bình. Nguồn: Dalattourist

Đà Lạt là điểm đến cao nguyên nổi bật trong cả các xếp hạng tìm kiếm, nhờ điều kiện thời tiết ôn hòa và không gian thiên nhiên yên bình, nhất là khi sân bay Liên Khương đã mở cửa trở lại từ ngày 19/8. Bên cạnh đó, các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội duy trì được sức hút trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Cả hai trung tâm du lịch này đều mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đa dạng, từ ẩm thực, mua sắm, giải trí đến văn hóa; đồng thời cũng phù hợp với những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

Với thị trường du lịch nước ngoài, hành trình chặng ngắn tại khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á được du khách Việt ưu tiên khi lựa chọn xuất ngoại dịp lễ Quốc khánh. Đáng chú ý, dữ liệu từ Trip.com chỉ ra rằng Trung Quốc đại lục là điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất trên nền tảng này, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài trên nền tảng này.

"Du khách chọn đến Trung Quốc có xu hướng lưu trú lâu hơn, đặt nhiều phòng hơn cho mỗi chuyến đi. Bắc Kinh là điểm đến nổi bật với lượng đặt vé máy bay lớn, trong khi nhu cầu đặt khách sạn phân bổ rộng tại các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Đồng Hương, Bắc Kinh, Quảng Châu", phía Trip.com cho biết.

Theo dữ liệu của Booking.com, có tới 88% du khách Việt xem sự thuận tiện trong di chuyển và khả năng dễ dàng tiếp cận là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn điểm đến ngoại quốc. Thủ đô Bangkok của Thái Lan là thành phố được du khách Việt quan tâm nhiều nhất trên nền tảng này, tiếp đó là các điểm đến gần trong khu vực có đường bay thẳng từ Việt Nam như Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản).

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Đà Nẵng, Đà Lạt được du khách Việt "săn tìm" dịp lễ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Theo các nền tảng trực tuyến, xu hướng tìm kiếm du lịch biển đảo và thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 của du khách Việt. Trong xếp hạng tìm kiếm năm nay, Đà Lạt là điểm đến cao nguyên có thứ hạng nổi bật, bên cạnh các đô thị ven biển và trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM

 

Hải Nam/VOV.VN
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