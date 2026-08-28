Thứ Sáu, 10:48, 28/08/2026

Xu hướng du lịch dịp 2/9 năm nay có gì đáng chú ý?

VOV.VN - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình.