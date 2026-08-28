Xu hướng du lịch dịp 2/9 năm nay có gì đáng chú ý?

VOV.VN - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình.
VOV.VN - Ngành du lịch Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng: từ phát triển theo chiều rộng, chạy theo số lượng khách đơn thuần, sang phát triển theo chiều sâu - lấy chất lượng, hiệu quả kinh tế, tính xanh, thông minh, bản sắc văn hóa và mức chi tiêu bình quân của du khách làm thước đo cốt lõi.
VOV.VN - Ngày 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần IGB tổ chức lễ ra mắt nền tảng Du lịch thông minh Lào Cai Tour. Nền tảng được kỳ vọng tạo bước chuyển trong chuyển đổi số du lịch, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách trên không gian số thống nhất.
VOV.VN - Thị trường MICE Việt Nam đã tiệm cận 6 tỉ USD, mở ra cơ hội lớn cho du lịch, thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xây dựng chiến lược quốc gia, đưa TP.HCM trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh trong khu vực.
VOV.VN - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón lượng khách tăng cao. Ngành Du lịch thành phố Huế và các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động chuẩn bị, bảo đảm phục vụ du khách đến tham quan.