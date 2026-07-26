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Bộ Ngoại giao cập nhật về vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 trên Biển Đông

Chủ Nhật, 15:05, 26/07/2026
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VOV.VN - Tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết xấu. Đến trưa 26/7, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu sống 45 người và tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Ngày 26/7/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26/7, đã cứu sống được 45 người.

Hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho hay.

PV/VOV.VN
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