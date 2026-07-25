Bão số 2 mạnh cấp 12, giật cấp 15 khiến biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vào hồi 19h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6,0-8,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.