Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Tại Quyết định số 1428/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, quê quán Hưng Yên, trình độ Tiến sĩ kinh tế. Từ năm 1999, ông công tác trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ như: Phó vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Italy; Phó cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tháng 6/2024, ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đồng thời, tại Quyết định số 1431/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hoàng Vân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sinh năm 1972, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, cử nhân các ngành Kinh tế, tiếng Nga, tiếng Anh. Bà từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực đối ngoại tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương.