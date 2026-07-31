Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An; trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.