Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An; trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Tuấn Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng VOV.VN - Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.