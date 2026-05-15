Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Thứ Sáu, 13:08, 15/05/2026
Ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 856/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định số 859/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trợ lý của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Theo Baochinhphu.vn
