Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 475/TB-VPCP ngày 11/9/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Bộ Nội vụ.

Hoàn thiện thể chế và tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao

Bộ Nội vụ tham mưu Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ chuẩn bị tốt hồ sơ các đề án trình hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bao gồm: Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Kết luận của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, thời hạn được giao.

Bên cạnh đó, chuẩn bị kỹ hồ sơ 4 dự án Luật trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp lần thứ 2 (tháng 10/2026) bao gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; (2) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật trong lĩnh vực nội vụ; (4) Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Đối với hồ sơ dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định, để Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 13/9/2026.

Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã tiêu biểu

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ bám sát Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 64-KL/TW của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị liên quan, chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Xây dựng Đề án "Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu của tình hình mới", báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 9/2026.

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn: (1) Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận số 76-KL/TW đối với các địa phương thực sự có nhu cầu, gắn với định hướng về hình thành đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu; (2) Thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở tình hình thực tiễn của các địa phương; hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tổ chức thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã đối với các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ ngày 9/9/2026

Hoàn thành Đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị hành chính

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực, địa bàn, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tiếp tục rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ sau trước ngày 15/9/2026: (1) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý theo đúng số lượng biên chế được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 191-QĐ/TW; (2) Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai Đề án giao biên chế giai đoạn 2027 – 2031 gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Chủ trì đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề theo hướng thống nhất một đầu mối xử lý trong hệ thống quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9/2026.

Về lĩnh vực công vụ, công chức, Bộ Nội vụ bám sát các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để tham mưu Chính phủ kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, hoàn thiện hồ sơ Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Hội nghị lần thứ Tư; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, xác định những công việc, nội dung cụ thể phải triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương 4 ban hành Kết luận, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, rà soát quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công

Về các nhiệm vụ liên quan đến người có công với cách mạng, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch triển khai Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2026, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó lưu ý tích hợp đầy đủ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trình Chính phủ trước ngày 15/10/2026.

Khẩn trương rà soát, thống nhất phương án, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; trình Chính phủ trước ngày 14/9/2026.

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất toàn quốc; hoàn thành trước ngày 14/9/2026.

Rà soát, tiếp tục tham mưu bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ để phù hợp với tình hình thực tế trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương bình - Liệt sĩ, các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 74/QĐ-BCĐ ngày 20/7/2026 của Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, đôn đốc, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, trong đó lưu ý phương án tặng quà người có công vào các dịp Lễ Tết, ngày chiến thắng, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Quốc khánh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2026.

Xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội

Về lĩnh vực lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 159-TB/VPTW ngày 29/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2026.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ, đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, nội dung chặt chẽ, đầy đủ, toàn diện, đồng bộ, hiện đại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2026.

Đánh giá thực trạng lao động của các địa phương và thị trường lao động một cách thực sự khách quan, có dự báo cụ thể về xu thế, diễn biến, tác động của thị trường lao động, đề xuất phương án giải quyết vấn đề thị trường lao động, đồng thời có giải pháp triển khai tốt, hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, thống nhất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2026.

Đổi mới tư duy, rà soát mục tiêu về việc đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng gắn với đào tạo nghề, kỹ năng của người lao động, phát huy tốt hơn năng lực, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của người lao động khi trở lại thị trường lao động Việt Nam; giảm dần việc đưa lao động phổ thông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026.

Đưa vào khai thác 10 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, khai thác tối đa nguồn tư liệu đang được lưu trữ trong nước để tìm kiếm, phát hiện và cung cấp thêm các thông tin về mộ liệt sĩ, mộ tập thể (nếu có), các trận đánh lớn, tiến hành đối khớp, kiểm chứng với các nguồn tin tiếp nhận được từ các kênh khác nhau phục vụ củng cố và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, chỉnh lý, phân loại; số hóa và quản lý tập trung hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chuẩn bị tốt việc tổ chức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" tại Hội nghị sơ kết Chiến dịch (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026).

Hướng dẫn các ban, bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị tổng kết các phong trào thi đua năm 2027, đặc biệt là các hoạt động khen thưởng dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Bộ Nội vụ tập trung nguồn lực xây dựng và đưa vào khai thác 10 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành chưa hoàn thành, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, các cơ sở dữ liệu về lao động, hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" được đưa vào vận hành, kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thống nhất, dùng chung và kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đảng viên; định kỳ thứ 6 hằng tuần báo cáo Phó Thủ tướng về tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/11/2026.