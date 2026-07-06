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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khảo sát các dự án trọng điểm ở Hòn Khoai

Thứ Hai, 18:39, 06/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi kháo sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai về tình hình triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao và tỉnh Cà Mau đã nghe các đơn vị trên đảo báo cáo tình hình thực hiện dự án cảng lưỡng dụng tổng hợp Hòn Khoai và dự án đường giao thông ra Cảng Hòn Khoai.

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Ông Lê Hoài Trung phát biểu trong buổi làm việc với các lực lượng trên đảo Hòn Khoai

Đến nay, các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn về vật liệu, thời tiết, huy động lực lượng nhân công, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế biển của địa phương.

Sau khi trực tiếp khảo sát các công trình trọng điểm trên đảo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, sự sáng tạo và nỗ lực của các đơn vị thi công. Mặc dù điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn, song các đơn vị đã chủ động khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát huy tiềm năng, lợi thế của Hòn Khoai trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Cà Mau trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống cảng và hạ tầng kết nối sau khi các dự án hoàn thành, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

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Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà các lực lượng trên đảo Hòn Khoai

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Qua đó, góp phần hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ, tạo tiền đề hình thành cực phát triển năng động ở cực Nam Tổ quốc, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà đến các đơn vị đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các lực lượng thi công các dự án trọng điểm trên đảo và đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hòn Khoai, đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
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