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Bộ trưởng Campuchia: Việt Nam - Campuchia cùng vận mệnh, hướng tới phồn vinh

Thứ Tư, 18:37, 07/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách ASEAN ông So Naro nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là những người láng giềng “tối lửa, tắt đèn có nhau”, cùng vận mệnh và khát vọng phát triển. Hai nước đang tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và an ninh.

Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách ASEAN ông So Naro đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cuộc trò chuyện nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, điểm lại những dấu ấn hợp tác kinh tế - xã hội và định hình tầm nhìn chiến lược cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Dấu mốc lịch sử và tầm nhìn chiến lược trong quan hệ song phương

Mở đầu cuộc trao đổi, Bộ trưởng So Naro nhấn mạnh: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của ngài Lê Minh Hưng, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, diễn ra tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Đây là bước tiến quan trọng nhằm duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao thường xuyên, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo ông So Naro, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa thiết thực nhằm quán triệt nhận thức chung chiến lược giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là cuộc gặp giữa Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 2/2026, đồng thời là bước đệm quan trọng hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 –24/6/2027).

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của mỗi nước, Bộ trưởng So Naro chia sẻ niềm vui khi Campuchia đang bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và hướng tới giải quyết các vấn đề biên giới trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về phía Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang gặt hái những thành tựu cải cách toàn diện với mức tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng (vượt 9% trong 9 tháng đầu năm 2026), tạo nền tảng vững chắc hướng tới tầm nhìn chiến lược năm 2030 và 2045.

Ôn lại quá khứ hào hùng: "Tối lửa, tắt đèn có nhau"

Nhắc đến chiều dài lịch sử quan hệ hai nước, Bộ trưởng So Naro xúc động ví von Việt Nam và Campuchia là những người láng giềng "tối lửa, tắt đèn có nhau", cùng chung vận mệnh và đều có mong muốn xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển.

Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trong sứ mệnh lịch sử cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ, giúp "hồi sinh" đất nước Chùa Tháp.

"Việc ôn lại những bài học lịch sử về sự hy sinh của các thế hệ đi trước là vô cùng thiết thực, nhằm ghi nhớ, gìn giữ và tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực; củng cố lòng tin chính trị; giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đùm bọc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn; học hỏi kinh nghiệm của nhau nhằm thúc đẩy sự nghiệp hòa khó khăn bình và phát triển thịnh vượng của mỗi nước. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá nhằm chia rẽ mối quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn giữa hai nước." Bộ trưởng So Naro khẳng định.

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Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách ASEAN ông So Naro

Con số ấn tượng và xung lực mới trong hợp tác kinh tế - du lịch

Bức tranh hợp tác kinh tế song phương trong năm qua ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đã vượt mốc 11,3 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia. Về đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang triển khai hơn 200 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD.

Đặc biệt, du lịch trở thành điểm sáng khi du khách Việt Nam đứng đầu danh sách khách quốc tế đến Campuchia (hơn 1,2 triệu lượt khách trong năm 2025), và ngược lại, du khách Campuchia sang Việt Nam cũng dẫn đầu khối ASEAN.

Nhằm tạo động lực mới cho giao thương, hai nước đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông chiến lược: Tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet kết nối với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đơn giản hóa thủ tục thông quan biên giới, phát triển năng lượng xanh và thúc đẩy sáng kiến du lịch chung "Ba quốc gia - Một điểm đến" (Campuchia - Lào - Việt Nam). Về công tác phân định biên giới, hai bên đang nỗ lực giải quyết dứt điểm khoảng 16% khối lượng công việc còn lại để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trong thời gian sớm nhất.

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Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách ASEAN ông So Naro trả lời phỏng vấn phóng viên của VOV

Thách thức an ninh phi truyền thống và tầm nhìn tương lai

Trước những thách thức an ninh phi truyền thống phức tạp trong khu vực, đặc biệt là tệ nạn lừa đảo trực tuyến qua mạng, Bộ trưởng So Naro đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng Việt Nam đối với Campuchia trong việc trấn áp tội phạm và hồi hương công dân vi phạm.  

Từ góc độ thực tiễn tại địa bàn, Bộ trưởng So Naro cho rằng: Thông qua sự phối hợp nhịp nhàng, tin cậy tuyệt đối và hành động đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương, hai nước có thể vô hiệu hóa hiệu quả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, bảo vệ vững chắc sự bình yên cho nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ cho sự phát triển phồn vinh của cả Việt Nam và Campuchia.

Khép lại cuộc trao đổi, Bộ trưởng So Naro bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai Chính phủ, sự đồng lòng của thế hệ trẻ và chiến lược phát triển kinh tế - thương mại sẽ là chìa khóa để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia tiếp tục đơm hoa kết trái, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong tương lai.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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