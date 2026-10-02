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Việt Nam - Campuchia tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị các Đài Hữu nghị

Thứ Sáu, 19:04, 02/10/2026
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VOV.VN - Các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục được xác định là công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu, cần được quản lý, bảo vệ và phát huy nhằm vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Ngày 2/10, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội đàm lần thứ IX.

Đoàn Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, làm trưởng đoàn. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. 

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Hội đàm lần thứ IX giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, ngày 2/10 tại TP.HCM.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ và tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Hai bên ghi nhận những kết quả đạt được theo Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025 tại TP.HCM; đồng thời cho rằng các dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả tốt.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội đàm lần thứ IX.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các dự án. Từ năm 2015 đến nay, phía Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và hỗ trợ trang thiết bị, vật chất cho Hội đồng.

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Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên tiếp tục khẳng định các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia là những công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước. Vì vậy, các công trình cần được quản lý, gìn giữ, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia như minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Qua đó, người dân hai nước hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của các công trình, cùng vun đắp quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

viet nam - campuchia tang cuong bao ve, phat huy gia tri cac Dai huu nghi hinh anh 4
Hai bên ký kết, thống nhất các nội dung phối hợp bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị.

Sau khi Bản ghi nhớ về bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia được hai Chính phủ ký kết, hai bên sẽ căn cứ chỉ đạo và phân công của mỗi Chính phủ để chủ động phối hợp, tổ chức triển khai các nội dung bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Hai bên tin tưởng, trên nền tảng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam và Campuchia sẽ thực hiện hiệu quả chủ trương của hai Chính phủ về bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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