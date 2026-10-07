Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng mở ra xung lực mới cho quan hệ song phương



Nhận lời mời của Thứ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Campuchia từ ngày 9 - 10/10/2026. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, minh chứng cho sự ưu tiên chiến lược trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn phóng viên VOV về tầm quan trọng, kỳ vọng của chuyến thăm cũng như những định hướng lớn trong hợp tác song phương thời gian tới.

PV: Xin Đại sứ chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa cũng như kỳ vọng về chuyến thăm Campuchia lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ 09-10/10/2026 nằm trong chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc cùng Campuchia vun đắp môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Đây cũng là dịp để Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trao đổi, thắt chặt thêm sự gắn bó, tin cậy với các lãnh đạo cấp cao nhất của Campuchia.

Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã trao đổi đoàn giữa các lãnh đạo cấp cao, thống nhất nhiều định hướng quan trọng và đạt được những đồng thuận có ý nghĩa chiến lược, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và dự cuộc họp cấp cao 2 đảng, 3 đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (2/2026) và chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet (6/2026) cũng như chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sudary (7/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 8/2026) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại các cuộc hội đàm và trao đổi trong chuyến thăm sắp tới, tôi tin rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Lãnh đạo Campuchia sẽ rà soát, tháo gỡ và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong các mặt hợp tác giữa hai nước; cụ thể hóa và hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đồng thời trao đổi, xác định những định hướng và ưu tiên hợp tác mới, mang tính chiến lược cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm đầu tiên đến Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, mà còn tạo thêm động lực và xung lực mới để quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

PV: Thưa Đại sứ, thế giới đang chứng kiến xu thế chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Đại sứ nhìn nhận thế nào về khả năng hình thành một “hệ sinh thái kết nối” toàn diện giữa hai nền kinh tế, và chuyến thăm lần này sẽ tạo những xung lực cụ thể ra sao?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang thực sự là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Về thương mại, năm 2025 kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ 2.

Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, không những đóng góp đáng kể cho ngân sách, mà còn đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội tại Campuchia.

Về du lịch, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia với trên 585.000 lượt khách, còn khách du lịch Campuchia đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 630.000 lượt, tăng 40,5%.

Tôi cho rằng, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam-Campuchia.

Trước hết là gắn kết về cơ sở hạ tầng giao thông với việc hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài – Bavet – Phnom Penh, giúp đưa tuyến đường huyến mạch này có thể đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom vào ngày 3/10/2026, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Ngoài kết nối đường bộ, hai bên cũng hình thành kết nối đường không với nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn và các địa danh du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, hai bên cũng ưu tiên phát triển kết nối hạ tầng năng lượng thông qua việc kết nối hệ thống truyền tải điện, hình thành cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (LNG)…, để đảm bảo nhu cầu phát triển và an ninh năng lượng của hai nước.

Không chỉ kết nối về hạ tầng cứng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ ngày càng tạo ra hàng lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước.

Hai bên cũng đang trao đổi để hình thành cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hợp nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai nước để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet (tháng 8/2026)

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước. Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ Campuchia cũng xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và đặt đây là một trong những trọng tâm của Chiến lược ngũ giác giai đoạn I. Điều này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự kết nối giữa hai nước trong lĩnh vực này, góp phần bổ sung hình thành hệ sinh thái gắn kết toàn diện giữa hai nước.

Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Mefone (đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Campuchia), hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này sẽ là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những chiến lược, cam kết, hành động cụ thể, tạo ra các nền tảng cơ sở thúc đẩy hệ sinh thái gắn kết kinh tế ngày càng bền chặt và toàn diện hơn giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!