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Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Chương trình, sách giáo khoa sẽ được chỉnh sửa đồng bộ

Chủ Nhật, 20:47, 20/09/2026
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VOV.VN - Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến việc cung ứng sách giáo khoa và rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông.

Về công tác cung ứng sách giáo khoa, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, từ tháng 12/2025, Bộ đã phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như các địa phương thống kê, dự báo và lập kế hoạch sản xuất để cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh. Tuy nhiên, do mức độ dự phòng số lượng in không lớn nên trong quá trình cung cấp có xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn.

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Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại phiên giải trình sáng 20/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tình trạng này một phần do cách làm trước đây của nhà xuất bản là dựa trên số lượng thống kê và đặt hàng từ các địa phương. Trước tình trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo sát sao. Tính đến 17 giờ ngày 19/9, số lượng sách giáo khoa còn thiếu, chưa đến tay học sinh là khoảng 900.000 cuốn. Như vậy, số lượng sách đã đến tận tay người học đạt 99,75%, số còn lại chưa giao chỉ chiếm 0,25%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty cung ứng khẩn trương hoàn thành việc phân phối sách giáo khoa trong vài ngày tới. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu rõ:

"Chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giám sát kỹ hơn, chặt chẽ hơn việc lập kế hoạch dự báo số lượng sách giáo khoa. Chắc chắn điều này không thể xảy ra sang năm được bởi vì số lượng học sinh có và số lượng môn học có, phải tính toán được số dư để làm sao cung ứng đầy đủ. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị các địa phương thống kê kỹ hơn, thiết lập cơ chế để cung ứng sách giáo khoa chủ yếu qua kênh  nhà trường, giảm bớt khâu trung gian thì sẽ giảm thiểu việc phụ huynh mua ngoài tại các nhà sách và như vậy số lượng cũng sẽ chủ động hơn, cung ứng nhanh hơn, kịp thời hơn tới tới người học".

Liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ đã có kế hoạch đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này sẽ rà soát đồng bộ chương trình sách giáo khoa: 

"Trong nhiều năm, những nội dung gì bất cập thì Bộ đã có những chỉnh sửa kịp thời, nhưng lần này là chỉnh sửa mang tính đồng bộ toàn diện ở mức độ sâu hơn. Trong đó, rà soát kỹ cả chương trình giáo dục để làm sao phù hợp với bối cảnh mới, tăng cường phát triển năng lực toàn diện của người học, đặc biệt trong bối cảnh mới và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng lối sống, trách nhiệm xã hội và giảm thời lượng những môn học có thể không còn phù hợp nữa. Những nội dung trong sách giáo khoa cũng vậy, trong thời gian tới sẽ chỉnh sửa đồng bộ hơn".

Quá trình rà soát, điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa đòi hỏi thời gian để Bộ tập hợp đội ngũ chuyên gia, lập các hội đồng chuyên môn. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, dù khối lượng công việc rất lớn, Bộ sẽ lập kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai ngay trong thời gian tới.

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Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình lý do thiếu sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết đến 17h ngày 19/9, số lượng sách giáo khoa chưa đến tay học sinh giảm xuống còn khoảng 900.000 bản, chiếm 0,25% trên tổng số khoảng 240 triệu bản dự kiến cung ứng. Số lượng còn lại chủ yếu do địa phương đặt hàng muộn sau ngày 30/8.

Minh Hường/VOV1
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