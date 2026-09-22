Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh tội phạm tại LHQ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương nổi bật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đại diện UNODC đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức.

Tại Trụ sở Liên hợp quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đã đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức, góp phần dẫn dắt nỗ lực quốc tế trước các thách thức an ninh mạng xuyên quốc gia.

Đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam coi đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới là trách nhiệm, đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm trên cơ sở vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Việt Nam sẵn sàng là một thành viên tích cực, một đối tác tin cậy và một nhịp cầu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký “Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam”.