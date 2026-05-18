中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố thành lập Công an thành phố Đồng Nai

Thứ Hai, 17:41, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an Thành phố Đồng Nai. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai cùng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành; đại diện Công an Campuchia.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

bo truong luong tam quang du le cong bo thanh lap cong an thanh pho Dong nai hinh anh 1
Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố thành lập Công an thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai và công an các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Đồng Nai, công an các đơn vị, xã, phường của tỉnh, đồng thời chuyển đổi tên gọi từ Công an tỉnh Đồng Nai thành Công an thành phố Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy bề dày truyền thống tốt đẹp, đề ra mục tiêu phấn đấu cao hơn để xứng danh là công an của thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an Đồng Nai cần gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba Nhất”; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tin tưởng rằng, với vai trò và vị thế mới, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai sẽ chung sức đồng lòng, lập nên nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

bo truong luong tam quang du le cong bo thanh lap cong an thanh pho Dong nai hinh anh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai khẳng định: Công an thành phố Đồng Nai sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, coi đây là mệnh lệnh đối với Công an thành phố; đồng thời sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Công an thành phố Đồng Nai quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, xanh, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng quốc gia trong thời gian tới, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an Đồng Nai Công an thành phố trực thuộc Trung ương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước
Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước

VOV.VN - Trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện tại cấp bộ, tỉnh liên quan đến thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước.

Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước

Công an bỏ thủ tục thu thập sinh trắc học ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước

VOV.VN - Trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện tại cấp bộ, tỉnh liên quan đến thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước.

Đồng Nai siết chặt an ninh phục vụ lễ công bố thành lập thành phố
Đồng Nai siết chặt an ninh phục vụ lễ công bố thành lập thành phố

VOV.VN - Đồng Nai triển khai các lực lượng tại các khu vực trọng điểm, phối hợp công an và lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai và chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Đồng Nai siết chặt an ninh phục vụ lễ công bố thành lập thành phố

Đồng Nai siết chặt an ninh phục vụ lễ công bố thành lập thành phố

VOV.VN - Đồng Nai triển khai các lực lượng tại các khu vực trọng điểm, phối hợp công an và lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai và chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"
Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

Bộ Công an mở chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID"

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06", đó là các lực lượng sẽ chú trọng, tăng cường hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội