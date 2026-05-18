Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai cùng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành; đại diện Công an Campuchia.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố thành lập Công an thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai và công an các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Đồng Nai, công an các đơn vị, xã, phường của tỉnh, đồng thời chuyển đổi tên gọi từ Công an tỉnh Đồng Nai thành Công an thành phố Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy bề dày truyền thống tốt đẹp, đề ra mục tiêu phấn đấu cao hơn để xứng danh là công an của thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an Đồng Nai cần gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba Nhất”; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tin tưởng rằng, với vai trò và vị thế mới, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai sẽ chung sức đồng lòng, lập nên nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai khẳng định: Công an thành phố Đồng Nai sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, coi đây là mệnh lệnh đối với Công an thành phố; đồng thời sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Công an thành phố Đồng Nai quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, xanh, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng quốc gia trong thời gian tới, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.