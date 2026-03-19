Cà Mau công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

Theo Nghị quyết, kết quả bầu cử và danh sách trúng cử được xác lập tại 18 đơn vị bầu cử trên toàn tỉnh. Đáng chú ý, trong danh sách những người trúng cử có nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như: ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (trúng cử tại đơn vị số 1); ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (trúng cử tại đơn vị số 9); bà Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (trúng cử tại đơn vị số 7); cùng nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bên cạnh khối cơ quan nhà nước, danh sách trúng cử còn ghi nhận sự góp mặt của các chức sắc tôn giáo như Hòa thượng Thạch Hà (đơn vị số 1), Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương (đơn vị số 13) và đại diện các tổ chức xã hội, hợp tác xã.

Cử tri vùng sông nước Cà Mau đi bầu cử

Dưới đây là danh sách đầy đủ những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Đơn vị bầu cử số 1:

Hồ Văn Chung: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Xuyên.

Thạch Hà (Hòa Thượng Thạch Hà): Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam.

Lữ Quang Ngời: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phan Hoàng Vũ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Thường vụ.

Đơn vị bầu cử số 2:

Lê Tuấn Hải: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trương Đăng Khoa: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành.

Trần Văn Trung: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Thành.

Vũ Hồng Như Yến: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 3:

Nguyễn Minh Đương: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Huỳnh Út Mười: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Chí Thiện: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Công thương.

Trần Thị Kiều Yến: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thới Bình.

Đơn vị bầu cử số 4:

Đỗ Hòa Hợp: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đoàn Việt Khoa: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Phích.

Võ Thị Nhã Phương: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ.

Lê Thanh Triều: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 5:

Trần Văn Hòa: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Bùi Thị Phương Loan: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Minh Nhứt: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Lê Đình Sơn: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Mã Minh Tâm: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Đốc.

Đơn vị bầu cử số 6:

Huỳnh Xuân Diện: Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng.

Trần Thị Hồng Nhung: Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Đức Tiến: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nguyễn Quốc Tuấn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cái Nước.

Đơn vị bầu cử số 7:

Phạm Lý Ba: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Việt Khái.

Phạm Thị Ngọc: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Lê Thị Nhung: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tô Hoài Phương: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đơn vị bầu cử số 8:

Nguyễn Phương Đông: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đất Mới.

Trần Thị Cẩm Hằng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngô Minh Hiển: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

Nguyễn Việt Triều: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 9:

Lý Văn Cường: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Trúc Ly: Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên: Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Quốc Việt: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 10:

Huỳnh Văn Hiền: Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đầm Dơi.

Phan Ánh Nhanh: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Thu Tư: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Hồ Trung Việt: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đơn vị bầu cử số 11:

Nguyễn Huy Dũng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Gành Hào.

Nguyễn Văn Nguyên: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngô Vũ Thăng: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Công tác phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 12:

Bùi Tấn Bảy: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trần Thị Huỳnh Dao: Đảng ủy viên Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Thị Thúy Duy: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chi ủy viên Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hà Tấn Linh: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Dân.

Đơn vị bầu cử số 13:

Phan Thanh Duy: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lê Minh Hải: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Giá Rai.

Phạm Thị Minh Phương (Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương): Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo, Đầu Phòng Nữ Phái.

Nguyễn Văn Truyền: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Đơn vị bầu cử số 14:

Tô Văn Ghel: Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trương Thanh Nhã: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hậu.

Nguyễn Hoàng Thoại: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư chi bộ Ban Công tác nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nguyễn Văn Vũ: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 15:

Hoàng Đình Liêm: UV. BCH Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, UV. BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh Cà Mau, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh Cà Mau.

Phạm Thành Phước: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Phước Long.

Huỳnh Công Quân: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Trịnh Minh Thuận: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 16:

Nguyễn Phục Đào: Đảng ủy viên; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trương Ngọc Thảo: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Châu Thới.

Hồ Thanh Thủy: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Trương Vũ Trường: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 17:

Châu Quốc Huy: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau, Ủy viên BTV Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Chí Nguyện: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phạm Văn Thiều: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Tô Việt Thu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu.

Đơn vị bầu cử số 18:

Lâm Văn Bi: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trần Minh Hải: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hiệp Thành.

Phan Tín Huy (Thượng tọa Thích Giác Nghi): Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Cao Xuân Thu Ngọc: Phó Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau.