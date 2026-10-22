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Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở

Thứ Năm, 19:03, 22/10/2026
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VOV.VN - Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phan Nọc Hiển làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

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Cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, bổ nhiệm.

Đối với các ban quản lý dự án, ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh.

Ở Văn phòng Tỉnh ủy, ông Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã An Trạch giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh.

Ngoài ra, Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh.

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Những cán bộ được chỉ định, điều động, bổ nhiệm cần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Ông Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; ông Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, 5 cán bộ được điều động đến nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm: Ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biển Bạch; ông Đặng Hoàng Ngô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gành Hào.

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Ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đã chúc mừng những cán bộ được chỉ định, điều động, bổ nhiệm; đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tiếp nhận cán bộ tạo mội điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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