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Cà Mau tăng tốc "về đích" các công trình giao thông chiến lược

Chủ Nhật, 10:58, 18/10/2026
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VOV.VN - Với ba dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, Cà Mau đứng trước cơ hội tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế biển và du lịch.

Ngày 17/10, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “về đích” tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) tổ chức.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư và người lao động trực tiếp tham gia thi công.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Về đích” tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công trong những tháng cuối năm 2026, góp phần sớm hoàn thành các công trình giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ba dự án gồm tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, với tổng chiều dài gần 100 km, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng.

Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia mà còn mở ra hướng kết nối mới giữa đất liền với không gian biển đảo.

Đặc biệt, tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng cảng biển, dịch vụ logistics, kinh tế biển, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ từng bước khắc phục những hạn chế về kết nối giao thông, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược của Cà Mau trong liên kết phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các công trình được triển khai trong điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, chịu ảnh hưởng của thời tiết, thủy triều và đặc điểm nền đất yếu, đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, tổ chức thi công và bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, với sự tập trung nguồn lực của các đơn vị thi công và sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, tiến độ các dự án đến nay cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Trong đợt thi đua cao điểm từ ngày 17/10 đến 31/12/2026, Binh đoàn 12 đặt mục tiêu đạt giá trị sản xuất 7.400 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu 7.700 tỷ đồng, giá trị thanh toán 7.400 tỷ đồng; bình quân mỗi ngày các dự án phải đạt giá trị sản xuất gần 97 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu, các đơn vị tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả công trình.

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng, tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Riêng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài gần 82 km, tỉnh đã bàn giao trên 777 ha mặt bằng, liên quan đến khoảng 1.900 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đây là khối lượng công việc lớn, thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, phối hợp của nhân dân trong triển khai các công trình trọng điểm quốc gia. Tỉnh tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Điểm nổi bật của các công trình đang được triển khai tại Cà Mau không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở khả năng mở ra một trục kết nối chiến lược từ hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến vùng Đất Mũi và hướng ra đảo Hòn Khoai.

Khi được hoàn thiện đồng bộ với hạ tầng cảng biển và các công trình liên quan, trục kết nối này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải, mở rộng khả năng giao thương, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics, du lịch và kinh tế biển.

Từ vị trí cuối tuyến giao thông đường bộ của đất nước, Cà Mau có cơ hội trở thành điểm kết nối quan trọng hướng ra biển, từng bước chuyển hóa lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và không gian biển đảo thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là nền tảng để địa phương tăng cường liên kết vùng, phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Khai thác lợi thế đặc thù về thiên nhiên, văn hóa và kinh tế sinh thái

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, Cà Mau đang chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù về thiên nhiên, văn hóa và kinh tế sinh thái tại khu vực Đất Mũi.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã khảo sát khu vực bãi bồi ven biển tại xã Đất Mũi, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn và điều kiện phát triển kinh tế biển của địa phương.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát khu vực bãi bồi ven biển tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cũng đến tham quan, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của hộ ông Nguyễn Chí Thanh tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, với mô hình nuôi hơn 90 con chồn kết hợp nuôi tôm sinh thái trên diện tích khoảng 4 ha. Đây là mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng đa dạng hóa sinh kế, tận dụng điều kiện tự nhiên và tiềm năng kinh tế sinh thái của vùng ven biển, góp phần mở ra hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoạt động khảo sát tại khu vực bãi bồi và tìm hiểu mô hình kinh tế hộ gia đình cho thấy những tiềm năng phát triển đa dạng của vùng Đất Mũi, không chỉ từ các công trình hạ tầng quy mô lớn mà còn từ chính lợi thế tự nhiên, điều kiện sản xuất và sự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế.

Với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, vùng bãi bồi ven biển rộng lớn và các mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái, Đất Mũi có điều kiện phát triển các hình thức kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, kết hợp sản xuất, dịch vụ và du lịch trải nghiệm.

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 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tham quan mô hình nuôi chồn kết hợp nuôi tôm sinh thái của hộ ông Nguyễn Chí Thanh tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Việc phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ góp phần mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc.

Từ những công trình giao thông mang tầm vóc quốc gia đến những mô hình kinh tế sinh thái tại cơ sở, Cà Mau đang từng bước tạo lập các điều kiện quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới. Khi các trục giao thông chiến lược được hoàn thiện, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng cảng biển, dịch vụ và các vùng sản xuất, những tiềm năng về kinh tế biển, du lịch và tài nguyên sinh thái sẽ có thêm điều kiện để được khai thác hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

PV/VOV.VN
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