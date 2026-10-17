Cà Mau: Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển chiều sâu

Phóng viên Trần Hiếu, có cuộc trao đổi cùng ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xoay quanh những nội dung nêu trên.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

PV: Xin ông cho biết những bước tiến nổi bật của du lịch Cà Mau thời gian qua và các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới?

Ông Ngô Vũ Thăng: Thời gian qua, công tác phát triển du lịch luôn được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và xem đây là lĩnh vực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Tỉnh đã phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch đặc trưng, trọng tâm là du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn, Vườn quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh và khai thác nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ cùng bản sắc văn hóa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa để tạo nên những sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển sản phẩm mới và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số. Việc khai thác tài nguyên gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao sinh kế cho người dân, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Giai đoạn tới, Cà Mau xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn. Tỉnh sẽ tập trung tổ chức các lễ hội định kỳ (duy trì 1 lần/quý), nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Tỉnh Cà Mau hướng tới tổ chức mỗi sự kiện du lịch/quý.

Ngành du lịch sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển điểm đến thông minh sẽ được đẩy mạnh nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, phù hợp với xu hướng mới.

PV: Ông đánh giá ra sao về vai trò của chuyển đổi số đối với du lịch Cà Mau? Việc ứng dụng công nghệ đã làm thay đổi trải nghiệm của du khách và lan tỏa hình ảnh Đất Mũi như thế nào?

Ông Ngô Vũ Thăng: Có thể nói, chuyển đổi số là động lực mới, không chỉ là ứng dụng công nghệ thuần túy mà là quá trình đổi mới tư duy, đổi mới toàn diện phương thức quản lý, quảng bá và cung ứng dịch vụ để phục vụ tốt hơn, giúp du khách biết và đến với Cà Mau nhiều hơn.

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL triển khai các bước số hóa dữ liệu điểm đến, di tích, di sản… Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đất Mũi - vùng đất cực Nam giàu bản sắc sinh thái và văn hóa đến du khách trong nước và quốc tế, nhờ đó lượng khách đến Cà Mau năm sau luôn cao hơn năm trước.

Đối với du khách, chuyển đổi số mang lại sự thuận tiện và tính tương tác cao. Thông qua các nền tảng trực tuyến, mã QR và hình thức trải nghiệm số, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin, tra cứu di tích và tự xây dựng hành trình khám phá.

Tỉnh Cà Mau sẽ tận dụng thế mạnh sinh thái và tâm linh để phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, số hóa điểm đến và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thân thiện và giàu bản sắc.

PV: Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực, tỉnh Cà Mau sẽ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp ra sao và lộ trình xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh được thực hiện thế nào, thưa ông?

Ông Ngô Vũ Thăng: Để chuyển đổi số thành công, tỉnh Cà Mau đóng vai trò kiến tạo môi trường, định hướng và đồng hành cùng doanh nghiệp, cộng đồng làm du lịch. Trọng tâm là Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Du lịch tỉnh Cà Mau (dự kiến hoàn thành năm 2027), tạo nền tảng dùng chung phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn, nâng cao năng lực công nghệ cho các cơ sở lưu trú, điểm đến, doanh nghiệp lữ hành và hộ kinh doanh. Các giải pháp như: bản đồ số du lịch, mã QR giới thiệu điểm đến, không gian tham quan số hóa sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ để đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

PV: Bên cạnh "đòn bẩy" chuyển đổi số, đâu là những giải pháp quan trọng khác để Cà Mau đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Đất Mũi vươn tầm trong kỷ nguyên mới, thưa ông?

Ông Ngô Vũ Thăng: Cùng với chuyển đổi số, Cà Mau tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, trùng tu và nâng cấp các di sản, di tích để thu hút và giữ chân du khách.

Cụm công trình điện gió tại phường Nhà Mát.

Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng riêng (sinh thái, tâm linh, văn hóa bản địa), đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và đẩy mạnh quảng bá ra thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Đất Mũi trở thành điểm đến xanh, đặc sắc và giàu trải nghiệm.

Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành VH-TT&DL chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chiều sâu và chất lượng. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết nối với các trung tâm du lịch lớn và tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển, hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch liên kết hấp dẫn để thu hút khách, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

PV: Xin cảm ơn ông!