Cà Mau: Ban Bí thư chỉ định 9 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố Quyết định số 214 (ngày 7/7/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chúc mừng các đồng chí được chỉ định

Theo Quyết định, các đồng chí được chỉ định bao gồm: Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Văn Ngời, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Võ Kế Nghiệp, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh; Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoà Thành; Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Phích.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định cho ông Lê Văn Ngời, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Với việc chỉ định bổ sung thêm 9 đồng chí vừa công bố quyết định, thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 từ 54 tăng lên 63.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, quyết định chỉ định của Ban Bí thư thể hiện sự thống nhất, tín nhiệm cao của Trung ương đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài của các đồng chí được nhận nhiệm vụ. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.