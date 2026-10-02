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Cà Mau: Ghi nhận hàng loạt ý kiến từ cơ sở trước kỳ họp Quốc hội

Thứ Sáu, 18:54, 02/10/2026
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VOV.VN - Trước thềm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau đã tiếp xúc cử tri từ ngày 29/9 đến ngày 2/10, nhằm thông tin về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, đồng thời thu thập trực tiếp ý kiến, tâm tư từ phía người dân.

Đợt hoạt động này được triển khai đồng loạt tại 5 đơn vị bầu cử, 15 xã trọng điểm trên toàn tỉnh. Mỗi hội nghị ghi nhận sự tham gia đông đảo của 80–150 đại biểu đại diện cho nhân dân, trong đó bà con cử tri trực tiếp chiếm hơn 50%.

Tại các điểm cầu, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau đã điểm lại kết quả của Kỳ họp bất thường thứ Nhất, báo cáo các hoạt động chính của Đoàn thời gian qua, đồng thời thông tin về nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai sắp tới. Đại biểu cũng làm rõ tiến độ giải quyết các đơn thư, kiến nghị mà cử tri đã gửi gắm từ các đợt tiếp xúc trước.

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Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cư tri tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Đại diện nhân dân các địa phương đã đặt ra nhiều vấn đề tồn tại ở cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực: Đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, có chính sách hỗ trợ phát triển nông - ngư nghiệp bền vững; Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái; Đảm bảo chế độ chính sách, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và chăm lo đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, cho biết chuỗi hoạt động vừa qua thể hiện rõ nét cho vai trò cầu nối giữa cử tri vùng sông nước Đất Mũi với Quốc hội, giúp truyền tải chân thực hơi thở cuộc sống vào các quyết sách lớn.

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Đại diện Sở NN-MT tỉnh Cả Màu trả lời cử tri về lĩnh vực phụ trách

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới,  ông Hải chỉ đạo: Cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường bám sát địa bàn, chủ động lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của dân ngay từ đầu, đặc biệt là các vấn đề an sinh, hạ tầng và chế độ chính sách; HĐND cấp xã mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri xuống tận ấp, khóm và từng địa bàn dân cư để nắm bắt kịp thời, sát sườn nhất những tâm tư của người dân.

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Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lộc.

Với những phản ánh mang tầm vĩ mô hoặc thuộc thẩm quyền trung ương đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, trả lời.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri, tặng quà tại Đồng Tháp

VOV.VN - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI làm trưởng Đoàn đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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