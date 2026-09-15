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Cà Mau phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân vào tháng 10

Thứ Ba, 19:22, 15/09/2026
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VOV.VN - Ngày 15/9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân, phấn đấu đến ngày 30/10 hoàn thành chỉ tiêu 100%.

Trong chiến dịch lần này, địa phương không chỉ tập trung nâng tỷ lệ người dân được khám mà chuyển trọng tâm sang phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe sau sàng lọc.

Đợt cao điểm phấn đấu đến ngày 30/10 hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân được khám sàng lọc sức khỏe. Tại các trạm y tế, người dân được khám tổng quát, xét nghiệm đường huyết, tư vấn tầm soát các bệnh lý có nguy cơ cao tùy theo độ tuổi, tiền sử bệnh; ở những Trạm đủ điều kiện sẽ thực hiện siêu âm, đo điện tim...

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Hiện Cà Mau đạt khoảng 80% số dân đã khám sàng lọc sức khỏe, phấn đấu cuối tháng 10 sẽ hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Tại xã Lương Thế Trân, sau 4 đợt ra quân đạt 50,7% dân số tham gia khám sức khỏe và 12.577 người được tạo lập Sổ sức khỏe điện tử (đạt 19,9%). Với tỷ lệ người dân chưa được khám còn cao, xã Lương Thế Trân xác định đợt cao điểm 45 ngày là chặng “tăng tốc” nhằm hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Đến dự lễ phát động, ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị xã Lương Thế Trân tăng tốc, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành, không nhất thiết chờ đủ 45 ngày.

Ông lưu ý, việc khám sức khỏe phải bảo đảm thực chất, đúng chuyên môn, chú trọng phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật để tư vấn, theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời, đồng thời cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý lâu dài.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ phát động

Sau khi hoàn thành đợt phát động thứ 4 vào giữa tháng 7, tỉnh Cà Mau đạt tỷ lệ khám sàng lọc khoảng 65% dân số và đến nay con số này đã tăng lên khoảng 80%.

Phát biểu tại lễ ra quân ở xã Hòa Bình, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh xác định từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Đây không phải mục tiêu chỉ thực hiện trong một đợt cao điểm mà sẽ duy trì thường xuyên.

Ông Luân nêu rõ, qua triển khai năm 2026, tỉnh rút kinh nghiệm để xây dựng phương án khám cho năm 2027, gắn sàng lọc với điều trị phù hợp điều kiện thực tế. Cần đổi mới cách làm nhằm tạo thuận lợi nhất cho bà con di chuyển, đồng thời huy động đội ngũ y bác sĩ chuyên môn sâu để kịp thời phát hiện bệnh nền và có hướng xử trí phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu, ngành y tế thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả từng địa phương để kịp thời chấn chỉnh các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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