Cà Mau xây dựng chính quyền số, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Tỉnh ủy Cà Mau vừa phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng chính quyền số ở Cà Mau hiện nay, lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, xây dựng chính quyền số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ hay số hóa tài liệu, mà là cuộc đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội thảo.

Ông Việt cho biết, trong bối cảnh Cà Mau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với động lực tăng trưởng và các lợi thế cốt lõi của tỉnh.

Đồng thời, kết quả chuyển đổi số không đo lường bằng số lượng phần mềm hay nền tảng, mà phải thể hiện bằng các sản phẩm cụ thể: ​Thời gian xử lý công việc được rút ngắn; Chi phí vận hành giảm; Năng suất lao động tăng lên; Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng cao.

"​Đặc biệt, tỉnh ưu tiên ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa để nâng cao giá trị các ngành thế mạnh như: kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và tạo đột phá trong nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc thủy sản", ông Việt thông tin.

​Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ nhiều góc nhìn lý luận và thực tiễn. Việc tinh gọn, bỏ cấp huyện giúp phân cấp mạnh mẽ về cơ sở, song cũng đặt ra áp lực lớn khi dồn về cấp xã.

​Các đại biểu chỉ ra rằng giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng cơ sở dữ liệu được tạo lập, mà cốt lõi là dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và được đưa trực tiếp vào quy trình điều hành thực tế.

Hội thảo tập trung thảo luận để tiếp tục nâng chất lượng chính quyền số.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, việc xây dựng chính quyền số ở Cà Mau đang chuyển mạnh từ giai đoạn hình thành nền tảng sang giai đoạn hoàn thiện năng lực vận hành.

Tại hội thảo một lần nữa các đại biểu khẳng định, thước đo cuối cùng của chính quyền số chính là lợi ích thực chất và sự hài lòng của nhân dân, qua đó tạo đòn bẩy vững chắc đưa Cà Mau bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới.