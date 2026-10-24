Trung tâm Quỹ đất Cà Mau cho thuê 16 nhà đất dôi dư thu 7,54 tỉ đồng/năm



Trong tổng số 110 cơ sở nhà đất có 97 cơ sở thuộc diện cho thuê và 13 cơ sở đưa ra đấu giá, đến nay địa phương đã triển khai cho thuê 17 cơ sở. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp quản lý, cho thuê 16 cơ sở với tổng giá trị thu về hơn 7,54 tỉ đồng/năm (riêng năm 2026 đã thu hơn 2,16 tỉ đồng).

Nhiều cơ sở nhà đất đã được cơ quan chức năng Cà Mau thực hiện cho thuê

Còn 1 cơ sở là Trường Trung cấp Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũ do Sở Xây dựng thực hiện cho thuê nhà công vụ và thu tiền. Đối với các mặt bằng còn lại trong danh mục, trung tâm đã phát thông báo cho thuê 55 cơ sở, trong đó 10 cơ sở đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ và 45 cơ sở đã thông báo 2 lần nhưng chưa có đơn vị đăng ký.

Đồng thời, 9 cơ sở khác (7 cơ sở tại Bạc Liêu cũ, 2 cơ sở tại Cà Mau) đã hoàn tất khâu tiếp nhận và đang hoàn thiện thủ tục để đưa ra cho thuê. Riêng mặt bằng Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện tạm dừng kế hoạch cho thuê, do nằm trong phạm vi dự án Trường Phổ thông liên cấp Cà Mau đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước khi cho thuê, nhiều cơ sở nhà đất dôi dư đã được tỉnh Cà Mau chuyển cho các đơn vị chức năng khác khai thác

Đối với 15 cơ sở chưa thể tiếp nhận, nguyên nhân do chưa xác định rõ ranh giới, mốc giới thực địa hoặc còn vướng tranh chấp, lấn chiếm, cho thuê, cho mượn chưa xử lý triệt để.

Nhìn chung, công tác quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai bảo đảm tiến độ, theo kế hoạch chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và chống lãng phí.