Khi mỗi đại biểu ý thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân, các cơ quan dân cử sẽ khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đưa địa phương, đất nước bước vững chắc trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, niềm vui của người đại diện dân cử là được đeo đuổi và góp phần giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của cử tri, để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng chính là trọng trách, là đích đến, đồng thời là động lực trong hành trình thực hiện nhiệm vụ khi đã được cử tri gửi gắm niềm tin.

"Mỗi đại biểu Quốc hội phải xác định, đầu tiên mình là đại biểu của nhân dân. Thì khi mình đặt mình vào vị trí đấy và mình luôn luôn nhắc nhở mình như thế thì tự nhiên mình sẽ có động lực rất to lớn và thậm chí là không ngại khó, không ngại khổ trong công việc", bà Nga nói.

Đại biểu dân cử: Giữ trọn niềm tin, trách nhiệm với cử tri

Gần dân, lắng nghe dân, hành động vì cử tri và nhân dân, đó cũng là mong mỏi của người dân đối với những đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau bày tỏ: "Tôi mong rằng các vị trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa, luôn gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng các đại biểu sẽ quan tâm sát sao đến những khó khăn để giúp bà con vùng Đất Mũi phát triển kinh tế bền vững hơn".

Hành trang mà mỗi đại biểu mang theo vào nghị trường trong suốt nhiệm kỳ không chỉ là chương trình hành động đã cam kết, mà còn là tâm tư, nguyện vọng của cử tri; là những kiến nghị cần được chuyển tải để mỗi quyết sách được thông qua đều thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Những quyết sách khả thi như vậy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ: "Mỗi một đại biểu khi giữ cái vai trò của mình thì sẽ làm hết sức mình để truyền tải thông điệp của cử tri tới nghị trường. Và khi nhiệm kỳ kết thúc thì mỗi một đại biểu như chúng tôi đều bâng khuâng, cảm thấy là mình sẽ phải nhìn lại trong cái chặng đường mình thời gian vừa qua, trong nhiệm kỳ vừa qua mình đã làm được hết sức mình chưa, mình đã truyền tải hết cái ý tứ của cử tri lên nghị trường hay chưa, hoặc là có những cái điều mà mình còn bâng khuâng, còn trăn trở mình chưa thực hiện được. Mỗi một nhiệm kỳ Quốc hội cũng là một môi trường rất là tốt giúp cho mỗi một đại biểu hoàn thiện mình hơn".

Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, thể chế tiếp tục được xác định là "đột phá của đột phá", pháp luật không chỉ cần tốt trên văn bản mà phải thực sự đi vào cuộc sống. Muốn vậy, đại biểu dân cử phải nắm bắt kịp thời thực tiễn, có năng lực dự báo và tầm nhìn dài hạn.

Theo bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV, việc tăng cường mối liên hệ với cử tri chính là cách nuôi dưỡng nguồn mạch thực tiễn sinh động, giúp đại biểu đóng góp hiệu quả vào công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

"Để luôn luôn sẵn sàng tham gia vào các công việc hoạt động của Quốc hội mà trong đó là công tác lập pháp thì không có rào cản về thời gian. Những chuyến khảo sát, giám sát cá nhân của đại biểu một cách độc lập, tiếp xúc cử tri chuyên để là cơ hội để đại biểu thu thập thêm những nội dung từ thực tiễn và truyền tải những tinh thần đó trong công tác xây dựng thể chế", bà Mai nói.

Cử tri là người trực tiếp trải nghiệm chính sách. Vì vậy, khi đại biểu biết lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ kiến nghị của người dân, hoạt động giám sát sẽ trở nên sắc bén, có trọng tâm hơn. Đại biểu không chỉ "nghe để biết", mà phải "nghe để hành động". Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV cho rằng, một câu hỏi chất vấn tại nghị trường sẽ có sức nặng hơn khi phía sau là những câu chuyện cụ thể từ đời sống; một kiến nghị giám sát sẽ có giá trị hơn khi phản ánh đúng những vấn đề người dân đang bức xúc. Do đó, mối liên hệ với cử tri không chỉ giúp đại biểu "biết", mà còn giúp đại biểu "hành động đúng".

"Qua tiếp xúc cử tri, người dân sẽ giám sát các hoạt động giám sát của đại biểu cũng như Quốc hội. Thứ hai nữa là qua tiếp xúc cử tri, đại biểu lắng nghe được rất nhiều tâm tư và nguyện vọng, những kiến nghị, ý kiến của cử tri để có chất liệu để mình làm công tác giám sát từ cuộc sống, để đưa vào kết luận giám sát một cách thấu đáo hơn, để từ đó làm chuyển động cuộc sống", bà Tâm nhấn mạnh.

Niềm tin của cử tri được tạo nên từ những điều rất cụ thể: một ý kiến được lắng nghe, một vấn đề được giải quyết, một quyết định được đưa ra vì lợi ích chung. Đại biểu dân cử chính là người gây dựng và nuôi dưỡng niềm tin đó. Mỗi hành động có trách nhiệm, mỗi quyết định đúng đắn, mỗi sự gắn bó chân thành với cử tri chính là lúc mỗi đại biểu dân cử tròn vai đại diện để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.