Cần Thơ có 800 cơ sở nhà đất dôi dư, cho thuê vẫn khó

Công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được tăng cường. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, tổ chức rà soát tổng thể quỹ tài sản công trên địa bàn nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, tránh thất thoát, lãng phí.

Qua rà soát đến ngày 22/10/2026, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố sau sắp xếp là 800 cơ sở, gồm 128 cơ sở cần xử lý theo pháp luật đất đai và 672 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện sắp xếp, xử lý; trong đó, có 78 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao và 594 cơ sở của thành phố.

Trong 672 cơ sở, có 309 cơ sở đã được bố trí sử dụng tạm thời, chuyển đổi công năng hoặc bố trí phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị và các mục đích công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; 363 cơ sở được xác định phương án khai thác, gồm 176 cơ sở thực hiện giao đất, cho thuê đất theo pháp luật đất đai và 187 cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cần Thơ đang tăng cường quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trụ sở công dôi dư cho thuê đang khó thu hút tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê, chưa như dự kiến, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản và tạo nguồn thu ngân sách. Cụ thể, đối với 187 cơ sở dự kiến khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ, có 77 cơ sở đã đăng thông báo cho thuê, đạt hơn 41%. Tuy nhiên tới nay mới có 11 trụ sở có người thuê, chiếm gần 6% số trụ sở cần cho thuê.

UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian tới, khẩn trương triển khai các phương án xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án không còn phù hợp; không để tài sản bị bỏ trống, xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc chậm đưa vào khai thác, sử dụng.

“Xử lý tài sản dôi dư tại địa bàn trụ sở hành chính của tỉnh Sóc Trăng (cũ), chúng tôi đã bàn giao một số tài sản cho Bộ đội biên phòng hoặc đối với một số tài sản tại cơ sở ở Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (cũ), chúng tôi cũng đã bàn giao một số trụ sở cho Đại học Y Dược hoặc Đại học Cần Thơ. Đối với việc sắp xếp tài sản dôi dư thì công tác đấu giá cho thuê gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã làm việc với rất nhiều đơn vị. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực làm việc với các tập đoàn và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (có 8 trường trực thuộc), làm việc để mời họ xuống khảo sát, nếu có nhu cầu thì chúng tôi sẽ cho thuê”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết.