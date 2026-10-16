Lâm Đồng đã cho thuê 60 cơ sở nhà, đất dôi dư

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong số này, cấp tỉnh quản lý 1.092 cơ sở, còn lại 163 cơ sở do Trung ương chuyển giao.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã giao 522 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với phương án khai thác cho thuê, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đã ký hợp đồng cho thuê 37 cơ sở thu hơn 9,9 tỷ đồng; UBND các xã, phường, đặc khu cho thuê 23 cơ sở, thu gần 4 tỷ đồng.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ là cơ sở dôi dư đang được xử lý.

Hiện còn 644 cơ sở đang được tỉnh Lâm Đồng giao cho các đơn vị chức năng và cấp xã xây dựng phương án đấu giá, khai thác, cho thuê theo quy định; 29 cơ sở của các cơ quan Trung ương trên địa bàn chưa hoàn thiện thủ tục giao xử lý.

Đánh giá việc xử lý nhà, đất dôi dư vẫn chậm so với yêu cầu của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chậm nhất đến ngày 25/10/2026 phải hoàn thành phê duyệt phương án khai thác, cho thuê, đấu giá và xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng tài sản.

Trong đó, ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở phù hợp thành nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao phục vụ nhân dân. Các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ, không để việc xử lý tài sản công dôi dư kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.