Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý



Thống kê mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỉnh Lâm Đồng có tổng số 1.238 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý.

Quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định phương án xử lý gặp nhiều khó khăn do tài sản phân tán, lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật.

Một số trụ sở, công trình xây dựng từ lâu đã xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, cán bộ phụ trách quản lý tài sản công tại một số đơn vị đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc, ảnh hưởng đến việc tổng hợp hồ sơ và báo cáo.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Về tiến độ và kết quả xử lý cơ sở nhà, đất công dôi dư để tránh lãng phí, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đến ngày 30/9 tỉnh đã xử lý xong 428 cơ sở nhà, đất công dôi dư và còn số lượng lớn cần tiếp tục xử lý.

“Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục xử lý là 810 cơ sở. Trong 810 cơ sở này đã hoàn thành ban hành quyết định giao quản lý khai thác cho đơn vị, địa phương 534 cơ sở. Cấp xã đang rà soát, quyết theo thẩm quyền việc bố trí cơ sở nhà đất vào mục đích cho thuê hoặc khai thác theo quy định 207 cơ sở. Còn lại 53 cơ sở chưa ban hành quyết định xử lý và có 16 cơ sở nhà đất do bộ, ngành Trung ương chưa chuyển giao cho tỉnh. Theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ định kỳ là 2 tuần tổng hợp báo cáo tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư”, ông Nguyễn Trần Nhật Huy thông tin.