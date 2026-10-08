English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý

Thứ Năm, 18:44, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu do khối lượng tài sản lớn, hồ sơ pháp lý còn thiếu và nhiều tài sản đã xuống cấp.


Thống kê mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỉnh Lâm Đồng có tổng số 1.238 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý.

Quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định phương án xử lý gặp nhiều khó khăn do tài sản phân tán, lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật.

Một số trụ sở, công trình xây dựng từ lâu đã xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, cán bộ phụ trách quản lý tài sản công tại một số đơn vị đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc, ảnh hưởng đến việc tổng hợp hồ sơ và báo cáo.

lam Dong con 810 co so nha, dat cong doi du can xu ly hinh anh 1
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Về tiến độ và kết quả xử lý cơ sở nhà, đất công dôi dư để tránh lãng phí, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đến ngày 30/9 tỉnh đã xử lý xong 428 cơ sở nhà, đất công dôi dư và còn số lượng lớn cần tiếp tục xử lý.   

“Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục xử lý là 810 cơ sở. Trong 810 cơ sở này đã hoàn thành ban hành quyết định giao quản lý khai thác cho đơn vị, địa phương 534 cơ sở. Cấp xã đang rà soát, quyết theo thẩm quyền việc bố trí cơ sở nhà đất vào mục đích cho thuê hoặc khai thác theo quy định 207 cơ sở. Còn lại 53 cơ sở chưa ban hành quyết định xử lý và có 16 cơ sở nhà đất do bộ, ngành Trung ương chưa chuyển giao cho tỉnh. Theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ định kỳ là 2 tuần tổng hợp báo cáo tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư”, ông Nguyễn Trần Nhật Huy thông tin.

tru-so-doi-du.jpg

Xử lý tài sản công dôi dư: Trách nhiệm quyết định của người đứng đầu

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, hoặc chưa có phương án xử lý rõ ràng. Đây là yêu cầu về quản lý tài sản và là bước đi quan trọng nhằm chống lãng phí, khai thác hiệu quả nguồn lực quốc gia, bảo đảm thành công của cuộc cải cách bộ máy.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?
276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

VOV.VN - Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 143 cơ sở được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và 15 cơ sở được cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí đất công.

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

VOV.VN - Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 143 cơ sở được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và 15 cơ sở được cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí đất công.

Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư
Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

VOV.VN - Theo báo cáo của Đồng Tháp, đến nay đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; trong đó gồm 506 cơ sở đã hoàn thành xử lý trước ngày 1-1-2026; 111 cơ sở thuộc thẩm quyền của địa phương và 29 cơ sở thuộc thẩm quyền Trung ương quyết định thu hồi, chuyển giao sau ngày 1/1/2026.

Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

VOV.VN - Theo báo cáo của Đồng Tháp, đến nay đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; trong đó gồm 506 cơ sở đã hoàn thành xử lý trước ngày 1-1-2026; 111 cơ sở thuộc thẩm quyền của địa phương và 29 cơ sở thuộc thẩm quyền Trung ương quyết định thu hồi, chuyển giao sau ngày 1/1/2026.

Thanh Hóa xử lý 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư: Gỡ vướng để tránh lãng phí
Thanh Hóa xử lý 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư: Gỡ vướng để tránh lãng phí

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa còn 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Nhiều tài sản có lịch sử quản lý phức tạp, hồ sơ và hiện trạng chưa đồng nhất, đặt ra yêu cầu sớm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Thanh Hóa xử lý 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư: Gỡ vướng để tránh lãng phí

Thanh Hóa xử lý 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư: Gỡ vướng để tránh lãng phí

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa còn 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Nhiều tài sản có lịch sử quản lý phức tạp, hồ sơ và hiện trạng chưa đồng nhất, đặt ra yêu cầu sớm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập
Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập Thái Nguyên - Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 429/431 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt hơn 99,5%. Nhiều cơ sở được điều chuyển làm trụ sở, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc đưa vào khai thác cho thuê.

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập Thái Nguyên - Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 429/431 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt hơn 99,5%. Nhiều cơ sở được điều chuyển làm trụ sở, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc đưa vào khai thác cho thuê.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp