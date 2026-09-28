547 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Đồng Tháp tiếp tục được xử lý, khai thác

Đồng Tháp đã bố trí, sử dụng 99 cơ sở nhà, đất, gồm: làm cơ sở giáo dục, đào tạo 11 cơ sở (1,7%); làm cơ sở y tế 6 cơ sở (0,9%); làm thiết chế văn hóa, thể thao 18 cơ sở (2,8%); bố trí cho các mục đích khác 64 cơ sở (9,9%).

Đối với các cơ sở nhà, đất có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 đối với 547 cơ sở nhà, đất. Trong đó, có 285 cơ sở đã giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thực hiện cho thuê theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và 262 cơ sở giao cho tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện khai thác theo Luật Đất đai (bao gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã, phường).

Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động tham mưu công tác sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; các ngành chức năng cấp tỉnh tăng cường theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về bàn giao, tiếp nhận, điều chuyển, đưa vào sử dụng và xử lý tài sản công theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Một số địa phương kịp thời ban hành quyết định giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tiếp nhận, quản lý, bảo vệ tài sản; đồng thời, lập kế hoạch khai thác, rà soát bố trí sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, xác định rõ hình thức giao quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc Nghị định số 108 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác; kịp thời xây dựng bảng giá cho thuê nhà trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm sớm đưa tài sản vào khai thác.

Căn nhà công vụ cao tầng nằm mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Đạo Thạnh) đóng cửa liên tục nhiều năm gây lãng phí tài sản công

Đối với các trụ sở làm việc dôi dư và khu đất công đang để trống, các đơn vị được giao quản lý tài sản đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, vệ sinh định kỳ, rào chắn tạm thời và lắp đặt biển quản lý; qua đó góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng tài sản sai mục đích.

Theo Tỉnh ủy Đồng Tháp, một số địa phương còn chậm ban hành kế hoạch quản lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư; số lượng cơ sở nhà, đất tương đối nhiều, trong khi nhu cầu sử dụng tài sản tại các địa bàn là khác nhau. Việc xử lý phải thực hiện theo nhiều giai đoạn để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa hướng tới mục tiêu ổn định, lâu dài. Việc chuyển đổi, bố trí trụ sở dôi dư để sử dụng vào mục đích y tế, giáo dục, công cộng còn khó khăn do phải đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch chuyên ngành; một số cơ sở nhà, đất có vị trí không thuận lợi. Các cơ sở nhà, đất hiện không có nhu cầu sử dụng hầu hết là các điểm trường do sắp xếp, sáp nhập, xóa điểm phụ; lợi thế của khu đất này không thuận lợi để đầu tư nên gặp khó khăn trong việc khai thác.

Nguồn lực thực hiện công tác quản lý tài sản công tại địa phương còn hạn chế; công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, một số cán bộ chưa kinh qua nhiệm vụ quản lý tài sản công, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, lập phương án khai thác, xử lý tài sản công.

Tỉnh ủy Đồng Tháp đang tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, xử lý và đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, góp phần sử dụng hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công.