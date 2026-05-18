Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị đã công bố Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Quang cảnh Hội nghị

Trước đó, vào sáng 29/4/2026, tại kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã được đại biểu HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu giao nhiệm vụ

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao Quyền Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đối với ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh (phải) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhiệt liệt chúc mừng ông Lê Công Lý và ông Trần Ngọc Hùng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Hùng

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác cùng tinh thần trách nhiệm cao, những cán bộ vừa được tín nhiệm giao trọng trách mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.