Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ
VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.
Trước đó, vào sáng 29/4/2026, tại kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã được đại biểu HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao Quyền Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đối với ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.
Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhiệt liệt chúc mừng ông Lê Công Lý và ông Trần Ngọc Hùng.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác cùng tinh thần trách nhiệm cao, những cán bộ vừa được tín nhiệm giao trọng trách mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.