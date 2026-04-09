中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Năm, 09:53, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ; ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn, TP Cần Thơ và ông Đỗ Thanh Thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng

Cũng trong sáng 9/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ. Hội nghị nhằm thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, xác định công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp. Đồng thời, xem xét, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận và phân tích kỹ về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố để tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo quy định.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ Ban Bí thư Ban Bí thư công bố công tác cán bộ Thành ủy Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội