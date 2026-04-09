Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ; ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn, TP Cần Thơ và ông Đỗ Thanh Thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng

Cũng trong sáng 9/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ. Hội nghị nhằm thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, xác định công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp. Đồng thời, xem xét, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận và phân tích kỹ về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố để tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo quy định.