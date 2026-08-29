Cần Thơ đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Cần Thơ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cũng đã công bố các Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc thay đổi chức danh đối với các lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, có hiệu lực từ ngày 01/9/2026. Cụ thể:

-Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Lê Văn Điện, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Nguyễn Hiệp Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc đổi tên từ Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Cần Thơ thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ là sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, tuyên giáo và các lực lượng làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh tin tưởng đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ- những người đã có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí công tác hoặc từng lãnh đạo các nhiệm vụ này đều có đủ năng lực để hoàn thành tốt công việc. Vấn đề là phải phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý, trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên.