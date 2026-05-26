Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt

Thứ Ba, 11:15, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Sáng 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, sở, ngành và địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao các quyết định điều động cho các cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, chỉ định ông Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Ông Phan Nhật Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban.

Ngoài ra, ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Trịnh Ngọc Duệ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Cùng với đó, ông Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh được điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm; ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia được điều động để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm được điều động để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động và tặng hoa cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh rất cần đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy hiệu quả công việc cùng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo, quản lý.         

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sâu sát cơ sở; không trông chờ, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
