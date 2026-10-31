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Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy, 09:35, 31/10/2026
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VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế đã họp và xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn, hiện là đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Thuận Hóa.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền. Những vi phạm này còn liên quan quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

canh cao nguyen truong ban dan van tinh uy thua thien hue hinh anh 1
Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhận định, những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, đối chiếu Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bòn bằng hình thức cảnh cáo.

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Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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