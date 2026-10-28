Huế khẩn trương xử lý sạt lở, bảo vệ tuyến đường huyết mạch miền núi

Trên công trường xử lý sạt lở tại Km 34+600 đến Km 34+890, tỉnh lộ 14B, đoạn qua thôn A Rơng, xã Long Quảng, lực lượng công nhân và máy móc đang khẩn trương đào, hạ thấp sườn đồi, loại bỏ khối đất đá có nguy cơ sạt xuống mặt đường. Sau các đợt mưa lớn cuối tháng 10/2025 và tháng 9/2026, taluy dương ở đây xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá trượt xuống, phá hỏng hệ thống kè bảo vệ, khiến mặt đường nứt vỡ, sụt lún. Có thời điểm, tuyến đường phải đóng để bảo đảm an toàn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân vùng cao. Những vết nứt lớn trên sườn đồi tiềm ẩn nguy hiểm, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Máy xúc xử lý các điểm sạt lở

Chị Hồ Thị Đinh, người dân thôn A Rơng, xã Long Quảng, cho biết, bà con rất lo ngại về nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống, nhất là khi mưa lớn kéo dài.

“Điểm sạt lở ở đây rất nguy hiểm, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tính mạng. Chính quyền và các ban, ngành cũng dặn dò bà con. Khi sạt lở nhiều thì không cho dân đi qua. Nay các đơn vị khắc phục, bà con ở đây rất phấn khởi, yên tâm hơn về an toàn đời sống”.

Điểm sạt lở ở thôn A Rơng, xã Long Quảng

Ngoài điểm sạt lở lớn tại Km 34+600 đến Km 34+890, trên tỉnh lộ 14B còn có các hạng mục khắc phục hư hỏng tại Km 18+150 đến Km 18+250, cống Km 19+030 và cầu Phú Mậu. Trong đó, cầu Phú Mậu và cống Km 19+030 đã cơ bản hoàn thành; điểm sạt lở tại Km 18+150 đến Km 18+250 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng với các địa bàn lân cận và trung tâm thành phố Huế, tỉnh lộ 14B có vai trò thiết yếu đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Các đợt mưa lớn gây ra nhiều điểm sạt lở

Việc khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng đang được địa phương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện.

Ông Nguuễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng, thành phố Huế cho biết: “Trong đợt mưa bão năm trước, lượng mưa trên địa bàn xã rất lớn. Tỉnh lộ 14B là tuyến đường chính của xã, lượng đất đá từ trên núi sạt xuống rất lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía dưới. Đến nay, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục điểm sạt lở này”.

Khắc phục các điểm sạt lở

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thành phố Huế yêu cầu các đơn vị bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, điểm sạt lở tại thôn A Rơng xã Long Quảng phấn đấu hoàn thành việc khắc phục trước ngày 15/12/2026.

Ông Hoàng Xuân Huy, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, năm 2026, thành phố bố trí 85 tỷ đồng xử lý 60 điểm sạt lở giao thông ở tỉnh lộ 14B và Quốc lộ 49.

Khắc phục các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 14B

Đến nay, các đơn vị đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng. Đối với các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Km 67, Km 75 trên Quốc lộ 49 đi A Lưới, ngành chức năng cũng đang triển khai hệ thống thông tin, báo hiệu để cảnh báo người đi đường.

Ông Hoàng Xuân Huy cho biết thêm: “Các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, gây ùn tắc tại Km 67, Km 75 trên Quốc lộ 49 đi A Lưới và các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 71, Sở Xây dựng đang triển khai hệ thống thông tin, báo hiệu. Sở cố gắng bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất. Khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng sẽ kịp thời rào chắn, thông báo thời gian tắc đường và dự kiến thông xe trở lại. Lực lượng cũng thường xuyên túc trực để cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho người tham gia giao thông”.

Các đợt mưa lớn gây ra nhiều điểm sạt lở

Mưa lớn còn diễn biến phức tạp, việc xử lý các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 14B và Quốc lộ 49 đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn thi công, theo dõi sát diễn biến địa chất và chủ động phương án phân luồng. Các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ sạt trượt, duy trì giao thông thông suốt, giúp người dân vùng núi yên tâm đi lại trong mùa mưa bão.