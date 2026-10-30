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Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Thứ Sáu, 08:22, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Hội thảo nhằm tìm giải pháp khai thác thị trường khách Hồi giáo, đa dạng hóa nguồn khách quốc tế. Hội thảo thu hút 100 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch Halal, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực phục vụ khách Hồi giáo.

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Ông Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Năm 2025, thành phố Huế đón 6,3 triệu lượt khách, trong đó có 1,9 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, lượng khách đến Huế đạt hơn 6,4 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế hơn 1,9 triệu lượt, tăng 35,5%. Tuy nhiên, lượng khách Hồi giáo chưa nhiều với hơn 22.000 lượt trong năm 2025 và 11.800 lượt trong 7 tháng năm nay.

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Ông Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phát biểu tại hội thảo

Thành phố Huế hiện có hơn 900 cơ sở lưu trú với gần 15.000 phòng cùng 87 đơn vị lữ hành, văn phòng và đại lý du lịch. Một số khách sạn, nhà hàng đã tiếp cận thị trường khách Hồi giáo nhưng các dịch vụ chuyên biệt chưa phát triển đồng bộ.

Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Halal mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch. Thành phố Huế có lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực phong phú và khả năng kết nối với các thị trường Đông Nam Á. Trong đó, văn hóa ẩm thực chay đặc sắc là một lợi thế để địa phương này nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp. 

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Các đại biểu nêu giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo đến Huế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Huế cho rằng, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn Halal có ý nghĩa quan trọng trong thu hút dòng khách này.

“Để du khách Hồi giáo đến đây cảm thấy thoải mái thì cần phải đáp ứng các dịch vụ, chẳng hạn, món ăn phải đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Nếu nhà hàng, khách sạn và các tour, tuyến, điểm đến có dịch vụ được chứng nhận Halal thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách. Việt Nam nổi tiếng trên thế giới về các điểm đến du lịch nhưng dịch vụ, hạ tầng, nhân lực và hiểu biết về ngành Halal vẫn còn hạn chế. Đây là rào cản”.

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Toàn cảnh hội thảo

Theo các chuyên gia, thành phố Huế cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá và kết nối với các đối tác quốc tế; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn Halal. Việc phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, văn hóa và tín ngưỡng của khách Hồi giáo sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Hội thảo lần này là hoạt động thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố về “Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Huế”. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng này.

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Huế tạo động lực giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi

VOV.VN - Những năm qua, thành phố Huế tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố Huế đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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