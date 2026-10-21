Cao Bằng: Bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư cụ thể hóa yêu cầu đó bằng cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ vì lợi ích chung. Quy định mở ra hành lang cơ chế khuyến khích sáng kiến, đồng thời đặt rõ điều kiện phê duyệt, kiểm tra và trách nhiệm trong quá trình thực hiện

Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định khuyến khích, ghi nhận những đề xuất đổi mới có căn cứ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai vì lợi ích chung. Khi đánh giá, cần xem xét cả quá trình, điều kiện thực tế và rủi ro đã nhận diện. Yêu cầu ấy đặc biệt rõ ở cấp xã, phường, nơi cán bộ trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Khi phát sinh việc mới hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền, cán bộ cần biết phải báo cáo ai, cấp nào có trách nhiệm xem xét và thời hạn phản hồi ra sao. Nếu những khâu này chưa rõ, lời kêu gọi “dám làm” khó giúp cơ sở xử lý công việc nhanh hơn; cán bộ có thể tiếp tục lúng túng giữa yêu cầu giải quyết công việc và giới hạn thẩm quyền.

Mỗi nhiệm vụ cần gắn với người phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể. Đặc biệt, việc đổi mới vẫn cần được bàn bạc tập thể và tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo.

Từ thực tế ở cơ sở, ông Lý Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng (Cao Bằng) cho biết: Địa phương luôn khuyến khích cán bộ phát huy sở trường, chủ động đề xuất cách làm và chịu trách nhiệm với công việc được giao với mục tiêu cao nhất là giúp cán bộ làm việc hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi luôn luôn khuyến khích, tạo môi trường, tạo động lực để cán bộ có sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng đây cũng là chính sách rất hay và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, tạo điều kiện để cán bộ có thể phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mình. Với góc độ Ủy ban xã chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện để CBCC phát huy sở trường của mình, luôn luôn bảo vệ với các cán bộ dám nghĩ dám làm với mục tiêu cao nhất là để phục vụ nhân dân tốt hơn, để làm sao thực hiện các nội dung công việc ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để địa phương ngày càng phát triển.” - Ông Lý Minh Sơn cho biết.

Cao Bằng luôn khuyến khích cán bộ phát huy sở trường, chủ động đề xuất cách làm và chịu trách nhiệm với công việc được giao với mục tiêu cao nhất là giúp cán bộ làm việc hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) cũng cho rằng mỗi nhiệm vụ cần gắn với người phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể. Đặc biệt, việc đổi mới vẫn cần được bàn bạc tập thể và tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo: "Mỗi nhiệm vụ phải rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt. Tinh thần đổi mới dám nghĩ dám làm phải thể hiện ở khả năng chuyển mục tiêu lớn thành những việc cụ thể để tạo ra giá trị thực tế và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Dám nghĩ dám làm không có nghĩa là không thông qua tập thể, không có sự bàn bạc. Tất cả đều phải có sự bàn bạc và tập trung theo nguyên tắc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và sau khi sự bàn bạc thì chúng ta mới phân công rõ người rõ việc. Cũng không thể tùy tiện, mà tất cả đều phải phục vụ lợi ích, đời sống của người dân".

Ngoài cơ chế ghi nhận và bảo vệ người làm đúng, quy trình báo cáo, thẩm định, phê duyệt cần rõ ràng; người giao nhiệm vụ cần bảo đảm thẩm quyền, nguồn lực và hướng dẫn cần thiết. Nếu vướng mắc vượt cấp không được phản hồi kịp thời, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người trực tiếp thực hiện.

Quy định 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư cũng xác định ranh giới giữa đổi mới vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng chủ trương để làm trái, trục lợi hoặc che giấu sai phạm. Khi đánh giá một việc làm có rủi ro thì cần xem xét động cơ, thẩm quyền, quá trình thực hiện, khả năng dự liệu và biện pháp kiểm soát rủi ro; những sai sót khách quan, không cố ý phải được phân biệt với vi phạm có chủ ý... Cơ chế bảo vệ vì vậy không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang cho rằng việc giao quyền cần đi cùng kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cấp, các ngành: “Dám làm phải gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm. Ngược lại, càng giao quyền càng phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Nếu cán bộ đổi mới vì lợi ích chung, có động cơ trong sáng, làm đúng quy định, công khai, minh bạch và có hiệu quả thì cần được khuyến khích, ghi nhận, bảo vệ. Nếu lợi dụng danh nghĩa đổi mới để làm sai, vụ lợi hoặc né tránh trách nhiệm thì phải xử lý nghiêm... Tất cả phải trong khuôn khổ pháp luật, kỷ luật và cơ chế kiểm soát quyền lực.”

Cơ chế chỉ phát huy giá trị khi cán bộ được giao đúng thẩm quyền, được hướng dẫn và bảo vệ khi làm đúng; đồng thời chịu trách nhiệm nếu vi phạm. Đích đến là giải quyết công việc hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân.

Không chỉ tại Cao Bằng mà nhiều địa phương miền núi, chất lượng cán bộ và năng lực quản trị chưa đồng đều; một số xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng số. Bởi vậy, ngoài cơ chế ghi nhận và bảo vệ người làm đúng, quy trình báo cáo, thẩm định, phê duyệt cần rõ ràng; người giao nhiệm vụ cần bảo đảm thẩm quyền, nguồn lực và hướng dẫn cần thiết. Nếu vướng mắc vượt cấp không được phản hồi kịp thời, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người trực tiếp thực hiện.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khẳng định: Tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục rà soát, đào tạo, bố trí cán bộ sát với yêu cầu công việc, đồng thời đề cao kết quả thực chất và trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng.

“Muốn vận hành hiệu quả thì yếu tố quyết định vẫn là con người. Tỉnh sẽ không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, thiếu tinh thần đổi mới, học tập. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí cán bộ phù hợp thực tiễn; ưu tiên cán bộ có năng lực thực chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, hiểu dân. Phải xây dựng bằng được văn hóa: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, trách nhiệm thật; Khuyến khích cán bộ phản ánh trung thực thực tiễn; phát hiện vấn đề sớm; đổi mới sáng tạo; dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh.

Cơ chế chỉ phát huy giá trị khi cán bộ được giao đúng thẩm quyền, được hướng dẫn và bảo vệ khi làm đúng; đồng thời chịu trách nhiệm nếu vi phạm. Đích đến là giải quyết công việc hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân.