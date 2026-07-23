English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng

Thứ Năm, 15:10, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM quy định 116 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức không quá 5 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các đơn vị còn lại không quá 4 phòng.

UBND TP.HCM ban hành quyết định về quy định khung số lượng và tên gọi của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, có 116 đơn vị hành chính cấp xã có số lượng phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi chung là phòng) thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TP.HCM được quy định không quá 5 phòng. 52 đơn vị hành chính cấp xã còn lại có không quá 4 phòng.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung 1 phòng thuộc UBND cấp xã sẽ giữ nguyên Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

cap xa cua tp.hcm co the duoc to chuc toi da 5 phong hinh anh 1
116 đơn vị hành chính cấp xã tại TP.HCM có thể được tổ chức 5 phòng (ảnh minh họa)

Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc, các địa phương lựa chọn phương án tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội để thành lập phòng mới.

Cụ thể, trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa - Khoa học.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã còn lại sẽ giữ nguyên tên gọi của 4 phòng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM hướng dẫn khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc UBND cấp xã theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2026.

Hà Khánh-CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lấy ý kiến người dân 18 phường về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM
Lấy ý kiến người dân 18 phường về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân tại 18 phường về hướng tuyến và vị trí công trình Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM dài khoảng 35,1km. Dự án được điều chỉnh hướng tuyến, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Lấy ý kiến người dân 18 phường về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Lấy ý kiến người dân 18 phường về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân tại 18 phường về hướng tuyến và vị trí công trình Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM dài khoảng 35,1km. Dự án được điều chỉnh hướng tuyến, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

TP.HCM nghiên cứu phương án lộ trình phù hợp để di dời cảng biển ra khỏi trung tâm
TP.HCM nghiên cứu phương án lộ trình phù hợp để di dời cảng biển ra khỏi trung tâm

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026. Đặc biệt là nghiên cứu lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm.

TP.HCM nghiên cứu phương án lộ trình phù hợp để di dời cảng biển ra khỏi trung tâm

TP.HCM nghiên cứu phương án lộ trình phù hợp để di dời cảng biển ra khỏi trung tâm

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026. Đặc biệt là nghiên cứu lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm.

Thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, thuyết phục hơn
Thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, thuyết phục hơn

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo không làm thay đổi mục tiêu chính của công tác tư tưởng và dân vận, mà chỉ thay đổi cách thức để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn, thuyết phục hơn, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền

Thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, thuyết phục hơn

Thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, thuyết phục hơn

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo không làm thay đổi mục tiêu chính của công tác tư tưởng và dân vận, mà chỉ thay đổi cách thức để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn, thuyết phục hơn, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội