Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng

UBND TP.HCM ban hành quyết định về quy định khung số lượng và tên gọi của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, có 116 đơn vị hành chính cấp xã có số lượng phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi chung là phòng) thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TP.HCM được quy định không quá 5 phòng. 52 đơn vị hành chính cấp xã còn lại có không quá 4 phòng.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung 1 phòng thuộc UBND cấp xã sẽ giữ nguyên Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

116 đơn vị hành chính cấp xã tại TP.HCM có thể được tổ chức 5 phòng (ảnh minh họa)

Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc, các địa phương lựa chọn phương án tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội để thành lập phòng mới.

Cụ thể, trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa - Khoa học.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã còn lại sẽ giữ nguyên tên gọi của 4 phòng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM hướng dẫn khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc UBND cấp xã theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2026.

Hà Nội thiết kế cơ chế cho 2 xã thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" VOV.VN - Thành phố Hà Nội sẽ rà soát, bổ sung và thiết kế các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù cấp xã/phường, bảo đảm vừa đúng quy định hiện hành, vừa tạo không gian linh hoạt cho đổi mới.