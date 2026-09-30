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Thủ tướng: Thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ

Thứ Tư, 19:31, 30/09/2026
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VOV.VN - Cuối buổi chiều nay (30/9) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.  

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong tổng thể chính sách đối ngoại, là vành đai an ninh, không gian phát triển trực tiếp và đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực; nỗ lực cùng các quốc gia thành viên củng cố khối đoàn kết, đề cao luật lệ, đối thoại và phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN.

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Toàn cảnh buổi tiếp.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng giữa Việt Nam và các nước thành viên thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ,Việt Nam tin tưởng những kết quả đạt được tại hội nghị sẽ tạo "xung lực mới", là cơ sở thực chất để nâng tầm hợp tác thực thi pháp luật khu vực lên một tầm cao mới, hướng tới mục tiêu "vì một ASEAN không tội phạm", phục vụ trực tiếp cho hòa bình và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị: "Chúng ta tiếp tục tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN; Thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn nữa cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã. Chúng tôi cũng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng và tổ chức các hội nghị thường niên".

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Thay mặt các đoàn đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, ông Sar Sokha bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam trong việc tổ chức thành công Hội nghị dưới chủ đề "Thúc đẩy hợp tác khu vực vì một ASEAN an toàn và an ninh hơn, hướng đến một ASEAN không còn tội phạm", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định, sự kiện đã mở ra cơ hội thiết thực để các cơ quan thực thi pháp luật tìm kiếm những cách tiếp cận đột phá, nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi. Điểm nhấn nổi bật của hội nghị lần này là các nước đã thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch hành động chung và thông qua Tuyên bố chung. Đây là khuôn khổ pháp lý, nghiệp vụ then chốt gắn liền với Tuyên bố ASEAN và Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2035.

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"Kế hoạch này sẽ tập trung giải quyết triệt để các loại tội phạm xuyên biên giới đang diễn biến phức tạp như: lừa đảo trực tuyến, gian lận công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và việc truy bắt các đối tượng trốn nã xuyên quốc gia bất kể nơi lẩn trốn. Thời gian tới, các cơ quan thực thi pháp luật trong khối sẽ tiếp tục thiết lập các kênh liên lạc tác chiến nhanh, tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ và tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, chung tay bảo đảm môi trường an ninh, ổn định và thịnh vượng cho toàn khu vực", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia cho hay.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đoàn lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN

Trao đổi thêm về các vấn đề cùng quan tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn giữa các quốc gia qua kênh song phương; Đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất cơ chế phối hợp chung. Đồng thời nâng cao năng lực cán bộ về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ; tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và truy nã tội phạm.

Thủ tướng tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật trong khu vực.

Lại Hoa/VOV
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