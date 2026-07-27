“Đại biểu HĐND uống trà nghe dân nói”- không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri các phường: Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.