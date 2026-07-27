“Đại biểu HĐND uống trà nghe dân nói”- không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một hình thức tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là mô hình “Đại biểu HĐND- Uống trà nghe dân nói”.
VOV.VN - Ngày 6/5, tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
VOV.VN - Ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri các phường: Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.
VOV.VN - Sáng 5/5, tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri 6 phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải và Sơn Trà.