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“Đại biểu HĐND uống trà nghe dân nói”- không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri
Thứ Hai, 05:30, 27/07/2026

“Đại biểu HĐND uống trà nghe dân nói”- không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một hình thức tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là mô hình “Đại biểu HĐND- Uống trà nghe dân nói”.

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Văn Hải/VOV1
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