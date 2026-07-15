Chánh án TANDTC dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Chiều nay (15/7), trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác kính cẩn đặt vòng hoa mang, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, dành phút tưởng niệm những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; thắp nén hương tri ân lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị là một trong những hoạt động ý nghĩa của Tòa án Nhân dân tối cao hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phụng sự công lý.